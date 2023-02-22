Шумерлинский ММЦ пополняется оборудованием и кадрами

17 февраля в Шумерлинском межтерриториальном медицинском центре состоялось отчетное собрание по итогам деятельности за 2022 год. В мероприятии приняли участие вице-премьер Правительства Чувашской Республики – министр здравоохранения Владимир Степанов, заместитель министра Сергей Тоцкий, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики Максим Дроздов.

Докладывая об итогах, главный врач ММЦ Владимир Кутин сообщил, что в 2022 году по программе модернизация первичного звена здравоохранения был выполнен комплексный капитальный ремонт врачебных амбулаторий в Русских Алгашах и в Нижней Кумашке, получены 3 автомобиля для доставки пациентов в медицинские организации и медицинских работников до места жительства пациентов, а также 7 единиц медицинского оборудования, в том числе дефибрилляторы и аппараты ЭКГ. В рамках регионального проекта Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями» в конце 2022 году организован центр амбулаторной онкологической помощи, который оснащен современным медицинским оборудованием. Кроме того, в структуре поликлиники организована работа кабинета паллиативной медицинской помощи взрослому населению и выезд специалистов отделения на дом, пояснил руководитель учреждения.



Владимир Кутин также отметил, что одно из приоритетных направлений в реализации национального проекта «Здравоохранение» — привлечение молодых специалистов. «Ведётся проактивная работа по поиску недостающих специалистов, действуют меры социальной поддержки для врачей и среднего медицинского персонала. Благодаря программе «Земский доктор» в 2022 году мы приняли на работу четырех врачей, а после прохождения ординатуры трудоустроены 2 целевика по специальностям хирургия и педиатрия», — уточнил он.



В завершении встречи вице-премьер Правительства Чувашской Республики – министр здравоохранения Владимир Степанов выразил слова благодарности медицинским работникам Шумерлинского медицинского центра и вручил заведующей родильного отделения Маргарите Орловой награду «Народное признание».



Источник: сap.ru.