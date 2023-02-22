С урока мужества на кадетский бал

В минувший понедельник в школе № 6 состоялась насыщенная программа, начавшаяся с урока мужества «Герои нашего времени». В гостях у школьников побывали депутат Госсовета Чувашии Виктор Горбунов, и.о. главы администрации Шумерли Эдуард Васильев и мама погибшего на Украине Максима Столярова Марина Арюхина.

Ребята и гости порассуждали о том, какие поступки можно назвать героическими, какие качества свойственны героям и есть ли герои среди нас. Вспомнили участников различных военных действий, в том числе и выпускников школы, погибших во время чеченской войны и спецоперации на Украине.



Как было отмечено, участником чеченских событий является и исполняющий обязанности главы администрации Шумерли Эдуард Васильев, награжденный медалью Александра Суворова. Продолжая перед ребятами тему героизма и мужества, он с сожалением отметил, что на его поколение тоже выпадали жизненные испытания, какие переживает нынешнее поколение.

Виктор Горбунов рассказал ребятам о простых и в то же время героических людях, которые встречались ему по жизни. Он также выразил восхищение мамой Максима Столярова за то, что она нашла в себе силы прийти на эту важную для ребят встречу. В свою очередь Марина Арюхина с дрожью в голосе вспомнила своего сына, выразила всем благодарность за уделяемое ей внимание и поздравила с наступающим праздником защитников Отечества.



После урока мужества гости побывали в школьном музее на открытии экспозиции «Копия части диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», а затем попали на наполненный красотой и изяществом кадетский бал, ежегодно проходящий в школе № 6. Как правильно заметил в своём выступлении Виктор Горбунов, здесь собрались настоящие принцы и принцессы. Тепло приветствовали собравшихся директор школы Светлана Сазонова и Эдуард Васильев. Торжественный вынос знамени, звуки гимна, слова которого подпевали и самые младшие кадеты, — мероприятие казалось и праздничным, и серьезным одновременно.



Бал открыла самая именитая танцевальная пара школы, а затем своё мастерство продемонстрировали кадетские классы.

Татьяна Александрова.