Продолжается прием гуманитарной помощи

Волонтерский штаб Шумерлинского муниципального округа продолжает прием гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

17 февраля председателем женсовета Нижнекумашкинского сельского поселения Натальей Семёновой и начальником Нижнекумашкинского территориального отдела Валентиной Губановой были переданы лекарственные средства, хозяйственные товары, трикотаж и продукты питания.

К благотворительной акции присоединились и жители Больших Алгашей, Кабанова, Дубовки — начальником Большеалгашинского территориального отдела Людмилой Ефремовой в штаб доставлена гуманитарная помощь.

Прием гуманитарной помощи ведется по адресу: г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, 2 этаж, кабинет 25. К руководителям муниципального штаба (Смолевой Надежде Николаевне, Фокиной Ирине Владимировне) можно обратиться по телефону 8(83536) 2-13-15, по электронной почте shumsovetnik@cap.ru.



Источник: shumer.cap.ru.