Из доклада главы Шумерлинского муниципального округа Льва Рафинова

Показатели исполнения бюджета — это основной документ развития территории. За отчетный год администрации Шумерлинского округа удалось реализовать большинство намеченных планов, нарастить положительные тенденции в социально-экономическом развитии.

Бюджет округа за 2022 год исполнен по доходам в сумме 612,2 млн руб. (104,3 % к уточненным плановым назначениям), что на 54,2 % выше уровня 2021 года. Собственные доходы поступили в бюджет округа в объеме 238,8 млн руб. (112,7 % от плановых назначений) с темпом роста к уровню 2021 года 377,5 %. Поступления налоговых доходов составило 230 млн руб. (114 % от плановых назначений), с ростом в 4,2 раза к уровню 2021 года. Выше уровня 2021 года поступление налога на доходы физических лиц в 5,5 раза, налога на добычу полезных ископаемых в 5,1 раза. Объемы безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, составили 373,4 млн руб. (99,5 % от плановых назначений), с ростом к 2021 году на 11,9 %.

Расходная часть бюджета округа исполнена в объеме 419,6 млн руб., с ростом на 6,5 % к 2021 году. Расходы на социально-культурную сферу составили 206,9 млн руб., на развитие дорожного хозяйства направлено 72,4 млн руб., на поддержание ЖКХ – 56,4 млн руб.



По оперативной информации, объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 2022 год в действующих ценах составил 690 млн руб. Индекс производства продукции – 118 %.

Объем бюджетного финансирования на развитие АПК округа составил 3,82 млн руб., в том числе: из федерального бюджета 1,75 млн руб., из республиканского бюджета Чувашской Республики — 2,07 млн руб.

Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, составила 27,3 тыс. руб., или 105,9 % к прошлому году.

Сельхозтоваропроизводителями округа приобретено 12 ед. сельскохозяйственной техники на общую сумму 29,2 млн руб. Получена субсидия на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования в размере 1,95 млн рублей.

На 1 января 2023 года на территории округа имеется 3643,35 га необрабатываемых земель, введено в оборот в 2022 году 426,65 га залежных земель, план на 2023 год — 723,5 га. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ округа составила 7998,7 га – 107 % к уровню 2021 года, в том числе зерновой клин — 5715 га, или 110 %. Под урожай 2022 года посеяно озимых зерновых культур на площади 2225 га, что составляет 105 % к плану. Картофель посажен на площади 30,4 га, или 780 % к уровню 2021 года. Посеяно 1141 га озимых зерновых культур под урожай 2023 года – 52 % к плану сева при плане 2200 га. Валовой сбор зерна после доработки составил 14554,7 тонны (или 233 % к уровню прошлого года) при средней урожайности 29,2 ц/га (213 %). Собрано 340 тонн картофеля (466 %) при средней урожайности 236,7 ц/га, овощей — 205 тонн (115 %) при средней урожайности 186,4 ц/га, рапса — 522 тонны (213 %) при урожайности 10 ц/га.

Вспахано зяби под урожай 2023 года на площади 3490 га (на уровне прошлого года). На зимовку заготовлено 1514 тонн сена, или 119,5 % к плану, 1000 тонн сенажа, или 157,7 %. Всего заготовлено 29,7 ц.к.ед. на 1 условную голову скота (103 % к плану).

По данным Чувашстата, во всех категориях хозяйств произведено 632,1 тонны мяса, что составляет 100,6 % к уровню 2021 года, 6440,7 тонны молока, или 98,3 %, получено 1871,2 тыс. штук яиц – 100,3 %.

Поголовье крупного рогатого во всех категориях хозяйств округа составило 2935 голов, или 98,1 % к уровню 2021 года, в том числе поголовье коров — 1418 голов, или 97,3 %, свиней – 444 головы, или 94,5 %.

Администрацией округа в рамках пилотного проекта начаты работы по внедрению нового вида господдержки и предоставлению субсидий из федерального, республиканского и местного бюджетов на развитие ЛПХ, ведение которых осуществляют самозанятые граждане. По состоянию на 01.01.2023 г. в Шумерлинском муниципальном округе данной мерой господдержки воспользовались 11 человек из 7 территориальных отделов, самозанятые получили всего 1,77 млн руб. субсидий.



Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2022 г. составил 281,6 млн рублей, что в 1,9 раза выше уровня 2021 г., в т.ч. внебюджетные инвестиции — 210,6 млн рублей (151,5 % к уровню 2021 г.).



Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2023 г. увеличилось на 4 ед. Количество малых предприятий – 40 ед., или 95,2 % к уровню 2021 г., ИП – 205 ед., или 103 % к уровню 2021 г.

Общая сумма налоговых платежей, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства в местный бюджет, выросла на 4,1 % к уровню 2021 г. и составила 10,2 млн руб.

Розничный товарооборот вырос на 1,8 % к уровню 2021 года и составил 147,3 млн руб.



В рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 7 молодых семей получили свидетельства на приобретение и строительство жилого помещения в размере 4,5 млн руб. В 2023 году планируется вручение свидетельств 4 молодым семьям на общую сумму 3,4 млн руб.

В 2022 году ввод жилья в Шумерлинском муниципальном округе по всем населенным пунктам составил 2259 кв. м из запланированных 2136. На 2023 год запланировано сдать в эксплуатацию 2200 кв. м индивидуального жилья.



В 2022 году всего отремонтировано 19 км автомобильных дорог на сумму 40,5 млн руб., из которых 6,3 км по муниципальной программе «Развитие транспортной системы» на сумму 19,9 млн руб. В 2023 году планируется отремонтировать порядка 15 км автомобильных дорог на сумму 46,8 млн руб. и дворовую территорию дома № 19 по ул. Набережной в Кабаново.



Ежегодно увеличивается количество реализуемых проектов по программе инициативного бюджетирования. Всего реализовано 265 таких проектов на общую сумму 188,3 млн руб., в том числе в 2022 году 72 проекта на сумму 67,8 млн руб. Благодаря инициативе граждан на 2023 год запланирована реализация 85 инициативных проектов на сумму более 100 млн руб. Наиболее активными участниками в реализации инициативных проектов являются Туванский и Юманайский территориальные отделы.

26 проектов из 72-х были направлены на ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов. Благодаря их реализации удалось привести в нормативное состояние более 12,7 км дорог на сумму 20,6 млн руб. В рамках обеспечения безопасности дорожного движения проведены работы по установке светофоров и дорожных знаков возле общеобразовательных школ в селе Нижняя Кумашка и в деревне Шумерле на сумму 468 тыс. руб. В целях обеспечения жителей населенных пунктов качественной питьевой водой в 2022 году реализовано 9 проектов, что позволило обеспечить жителей 6 населенных пунктов централизованным водоснабжением.

Начата работа по приведению в надлежащее состояние объектов водоотведения. Так, в 2022 году благодаря реализации инициативных проектов проведены работы по устройству систем водоотведения в селе Нижняя Кумашка на сумму 2,8 млн руб., ремонту наружной канализации с установкой септика в селе Ходары на сумму 1,5 млн руб. За счет средств бюджета Шумерлинского муниципального округа проведены работы по текущему ремонту канализации с установкой септика в селе Русские Алгаши стоимостью 1,5 млн руб.

Ряд инициативных проектов был направлен на благоустройство территорий населенных пунктов. За счет средств бюджета Шумерлинского муниципального округа проведены работы по благоустройству территории стелы В.Н. Ярды в д. Бреняши на сумму 270 тыс. руб. Продолжены работы по обустройству наружного освещения по ул. Благовещенской в д. Шумерле, по ул. Заречной в селе Нижняя Кумашка, по ул. Винокурова и ул. Гоголя в д. Тарн-Сирма, ул. Октябрьской в селе Туваны.



Одной из основных мер по повышению доходного потенциала округа является эффективная работа муниципалитета с землей и имуществом. На 1 января 2023 года действуют 356 договоров аренды муниципального имущества, включая земельные участки. Задолженность по арендным платежам за земельные участки и муниципальное имущество составляет 1 млн 994 тыс. руб., рост по сравнению с 1 января 2022 года на 0,5 %. Решения суда и исполнительные листы о взыскании арендных платежей имеются на сумму 1 млн 289 тыс. руб. Наиболее крупные должники: за аренду земли — МУП «Агрохимсервис», 1733 тыс. руб.; за аренду имущества – Карасев Е.В., 67,5 тыс. руб. Задача на 2023 год – максимально снизить сумму задолженности по арендным платежам.



В настоящее время на учете в целях получения земельного участка в собственность бесплатно состоят 126 многодетных семей, в том числе две семьи, имеющие ребенка-инвалида. Фактически предоставлены земельные участки 117 многодетным семьям (в том числе в 2022 году 8 семьям). Общая площадь предоставленных земель -16 гектаров.



Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения в Шумерлинском муниципальном округе по состоянию на 1 января 2023 г. составил 0,67 % (на 1 января 2022 г. — 1,09 %). Численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости населения, составила 26 человек.



Социальные обязательства, взятые Шумерлинским муниципальным округом на 2022 г. перед гражданами, выполнены в полном объеме. Всего на эти цели из бюджета округа направлено 6,3 млн руб. за счет всех источников финансирования. 8 многодетных семей округа бесплатно получили земельные участки под ИЖС (в 2021 г. – 3 семьи); по программе «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 7 молодых семей получили свидетельства на приобретение и строительство жилого помещения в размере 4,4 млн руб.; 19 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 26 детей из многодетных малообеспеченных семей, 9 обучающихся – родственников мобилизованных граждан и граждан, служащих по контракту, охвачены льготным питанием.



На поддержание и развитие материально-технической базы учреждений образования из бюджета Шумерлинского муниципального округа было выделено 18,1 млн руб. Выполнен монтаж вентиляции в пищеблоках Егоркинской, Шумерлинской и Юманайской школ на общую сумму 0,5 млн рублей. Обустроены санузлы для обучающихся с особенностями развития в 5 зданиях общеобразовательных учреждений на сумму 1 млн руб. Смонтировано периметральное освещение в Юманайской, Егоркинской, Туванской, Алгашинской школах на сумму 0,6 млн руб. Обустроено питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение в Алгашинской школе на сумму 1,3 млн руб. В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2022 году центры «Точка роста» созданы в Егоркинской и Юманайской школах на сумму 3 млн руб.

По программе инициативного бюджетирования в 2022 году заменены оконные блоки в спортивном зале учебного корпуса Алгашинской школы в пос. Красный Октябрь, заменены светильники и обновлены ограждения территории Туванской школы, отремонтирована игровая площадка для дошкольной группы Егоркинской школы на общую сумма 1,4 млн руб. За 6 лет активного участия в конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на укрепление материально-технической базы учреждений образования привлечено порядка 20,3 млн руб.

В 2023 году в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» запланировано строительство блочно-модульной котельной в Ходарской школе на сумму 11,1 млн руб. В Шумерлинской школе планируется осуществить ремонт здания, учебных помещений и системы отопления на сумму свыше 10 млн руб., в здании учебного корпуса с. Н. Кумашка — ремонт кровли, зачеканку межпанельных швов, ремонт дошкольной группы на сумму 3,5 млн руб. В Юманайской школе запланирована замена системы отопления, ремонт кровли спортзала, ремонт кровли гаража на общую сумму 4,6 млн руб. Планируется замена периметральных ограждений в Егоркинской, Шумерлинской школах, Торханской НШ-ДС на общую сумму свыше 3 млн руб.



На укрепление материально-технической базы учреждений культуры в 2022 году из всех уровней бюджета выделено более 8,6 млн руб. (2021 г. — 6,6 млн руб.). За счет средств республиканского бюджета и бюджета Шумерлинского муниципального округа проведены ремонтные работы в Юманайском сельском доме культуры на сумму 4,2 млн руб., за счет средств бюджета округа в размере 1,9 млн руб. — ремонт Кабановского сельского клуба.

Задачи на 2023 год: в 5 учреждениях культуры провести ремонтные работы (Ходарский СДК — 1,2 млн руб., Краснооктябрьский СК — 1,2 млн руб., Бреняшский СК — 9,3 млн руб.); укрепить материально-техническую базу 5 учреждений (1,5 млн руб.).



Благодаря поддержке Правительства Чувашской Республики в 2022 году удалось реализовать проект «Строительство спортивной площадки с футбольным полем при МАУДО «Спортивная школа им. В.Н. Ярды» в деревне Торханы на общую сумму 31,6 млн руб. За счет собственных средств бюджета Шумерлинского муниципального округа была приобретена и установлена хоккейная коробка в селе Нижняя Кумашка на сумму 1,3 млн руб.



По программе устранения цифрового неравенства в 2022 году в пос. Саланчик установили вышку 4G сотовой связи, что позволило улучшить качество связи и Интернета, таким образом, доступ к услугам в электронном виде стал еще более удобным. Все 37 социально значимых муниципальных услуг доступны гражданам полностью в электронном виде.

Источник: администрация Шумерлинского МО.







