Дмитрий Краснов:  «Предложение Президента о льготной аренде жилья для работников ОПК актуально для Чувашии»

Инициативу по оплате части аренды за жильё государством Владимир Путин озвучил сегодня во время оглашения Послания к Федеральному Собранию. Благодаря такому решению ставка для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет существенно ниже рыночной.

«Мы, безусловно, обсуждали этот вопрос с Правительством. Поручаю отработать все детали этой программы и, не затягивая, приступить к строительству такого арендного жилья, в первую очередь, конечно, в городах», – обозначил задачу руководитель страны.

«Актуальная мысль, потому что сотрудников, выполняющих гособоронзаказ, в Чувашской Республике достаточно много, и проблема жилья у них – одна из ключевых», – подчеркнул вице-премьер – министр экономического развития и имущественных отношений региона Дмитрий Краснов.

Владимир Путин рассказал также о том, что российская экономика выстояла против санкционной агрессии. Среди прочих показателей Президент отметил исторический минимум безработицы в России – 3.7%. «Это тоже тренд, исторический минимум зафиксирован не только в стране, но и в Чувашии, в республике безработица равна 0,8%», – сказал Дмитрий Краснов.

Также вице-премьер республиканского правительства выделил высказывание Путина о необходимости вывода экономики на новые рельсы и поддержке кластеров. «Я думаю, что это будет дополнительным стимулом с тем, чтобы собирать в республике не только региональные, но межрегиональные кластеры», – прокомментировал Дмитрий Краснов. В прошлом году, напомнил он, в Чувашии были созданы 9 кластеров, в этом году планируется создать еще 2.

Кроме того, Президент обозначил необходимость снижения давления на субъекты малого предпринимательства, уменьшения налоговой ставки для разработчиков отечественного программного оборудования и искусственного интеллекта. Предложил Владимир Путин и ряд других мер.

«Запускайте новые проекты, зарабатывайте, вкладывайте в Россию, инвестируйте в предприятия и рабочие места, помогайте школам и университетам, науке и здравоохранению, культуре и спорту. Именно так и капиталы свои приумножите, и заслужите признание, благодарность людей на поколение вперёд, а государство и общество вас, безусловно, поддержат», – призвал Владимир Путин.

чувашинформ.рф.