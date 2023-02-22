В память о педагоге, поэте, земляке

В минувшую пятницу в Туванской сельской библиотеке состоялся вечер памяти «Ячĕ юлĕ ĕмĕре», посвященный Георгию Иосифовичу Фёдорову, доктору филологических наук, профессору, заслуженному деятелю наук Чувашской Республики, лауреату Госпремии Чувашии в области гуманитарных наук, члену Союза писателей Российской Федерации, уроженцу с. Туваны. В тесном кругу друзья и почитатели таланта почтили память земляка, еще раз соприкоснулись с живительной силой стихов Георгия Фёдорова.

Воспоминаниями о Г.И. Фёдорове с собравшимися поделились начальник Туванского территориального отдела В.И. Васильев, почетный краевед, народный академик Чувашской Республики В.Н. Улисов, член Союза писателей Чувашии Т.А. Афанасьева (Назарова), сын А.Г. Фёдоров, односельчанка В. А. Фёдорова. Супруга Георгия Иосифовича, Галина Фёдоровна, подарила библиотеке новые книги.



Лучшие страницы жизни и творчества нашего удивительного земляка звучали в этот вечер. Говорят, что поэты не умирают, они живут в своих стихах. Это их наследие, их мысли. Книги Г.И. Федорова носят краеведческий характер, во многом автобиографичны, поэтому вызывают большой интерес среди односельчан.



Украшением вечера стали стихи, прочитанные Риммой Красновой и Людмилой Пашковой. Вокальный ансамбль «Тăван ĕн» исполнил песни на стихи Георгия Фёдорова.



Т. Петрова, зав. Туванской сельской библиотекой.