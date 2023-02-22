В округе подвели итоги

21 февраля в Торханах состоялось расширенное заседание Собрания депутатов Шумерлинского МО по теме «Об итогах социально-экономического развития Шумерлинского муниципального округа за 2022 год и задачах на 2023 год». Наряду с депутатами в нем приняли участие зам. министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Георгий Богуславский, депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников, руководство муниципального округа, территориальных отделов, учреждений и организаций.



Традиционно подведение итогов началось с приятного события — награждения достойных представителей округа заслуженными наградами. Почетное звание «Заслуженный лесовод Чувашской Республики» было присвоено леснику Алгашинского участкового лесничества Валентине Андроповой, знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждена ведущий специалист-эксперт Нижнекумашкинского ТО Лилия Чашкина, Благодарностью Главы Чувашской Республики отмечена главный специалист-эксперт отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского МО Татьяна Сапожникова, свидетельство о назначении специальной стипендии для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность вручено методисту Информационно-ресурсного центра культуры Василисе Ивановой.



С докладом об итогах развития Шумерлинского муниципального округа выступил глава Лев Рафинов. Он отметил, что 2022-й год был для муниципалитета особенным, так как с 1 января была начата работа в статусе муниципального округа. «Я считаю, что это было абсолютно правильным стратегическим решением. Благодаря этому статусу мы сегодня повысили управляемость нашими сельскими территориями, появилась возможность централизовать и очень мобильно управлять бюджетом, что в конечном итоге отразилось и на тех проектах, которые мы реализовали в 2022 году», — подчеркнул он.



В выступлении Льва Рафинова были затронуты все стороны развития муниципалитета. Так, например, одним из показателей качества и уровня жизни населения является среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. Данный показатель (без субъектов малого предпринимательства) за январь—октябрь 2022 г. составил 61277,7 руб. (по республике — 42829,3 руб.), или 156,2 % к 2021 году. Стоит понимать, что увеличение этого показателя напрямую связано со строительством на территории округа трассы М-12 и в будущем показатели могут быть достаточно скромными.



В муниципалитете по-прежнему не улучшается демографическая ситуация — естественная убыль населения за 2022 год составила 134 человека.



В 2022 г. были капитально отремонтированы две врачебные амбулатории в Нижней Кумашке и Русских Алгашах на общую сумму 9,9 млн руб. Глава с сожалением отметил, что, несмотря на улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, очень острым остается кадровый вопрос.



Зам. министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Георгий Богуславский остановился на реализации проекта «Пушкинская карта» в Шумерлинском МО. Он отметил, что в округе было выпущено 2594 пушкинские карты с общим лимитом около 13 млн рублей. По итогам прошлого года количество карт без единой покупки составило 480, а сумма покупок по использованным картам — менее 5,7 млн рублей. Неиспользованный лимит выделенных средств — свыше 7,3 млн руб. Чтобы дети активнее ходили в учреждения культуры и тратили средства на пушкинской карте, работникам культуры необходимо выполнить важную задачу — синхронизировать свои программы с образовательным процессом в школах. Ведь эти деньги позволят усилить материально-техническую базу учреждений культуры.



«Минкультуры Чувашии сейчас выискивает лучшие практики, которые реализованы на всей территории республики. Из них будет сформирован некий портал. До вас эта информация будет доведена. Но дожидаться его создания не нужно, лучше предлагайте практики сами, ведь лучше вас никто не знает, что нужно вашим детям от 14 до 22 лет», — отметил зам. министра.



В обсуждении доклада главы приняли участие депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников и председатель правления Чувашской республиканской организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Геннадий Матвеев. Они отметили, что в округе проделана большая работа и пожелали ему дальнейшего развития. Как отметил, завершая мероприятие, председатель Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Борис Леонтьев, если локомотивом для развития в 2022 году было строительство дороги М-12, то теперь нужно искать другие возможности для движения вперед.



Вопросов в этот день было немного — они касались организации проектной деятельности, привлечения детей к обучению в школах в своих родных населённых пунктах и использования неосвоенных земель.