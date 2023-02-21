«Парту героя» Алексея Бардина открыли в школе № 1 Шумерли

За ученическим столом будут отличники и ребята, которые ведут активную общественную работу.

В торжественной церемонии открытия «Парты героя» приняли участие мама Алексея Любовь Оленина, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Виктор Горбунов, глава города Сергей Яргунин, и.о. главы администрации Эдуард Васильев, одноклассники. Вместе с учениками и педагогами школы они почтили минутой молчания память лейтенанта ВДВ Алексея Бардина – участника специальной военной операции, погибшего в январе этого года под Кременной.

Бардин Алексей родился в 1979 году в городе Шумерля. Обучался в школе № 1 с 1987 по 1997 годы. Когда была объявлена мобилизация, Алексей не мог оставаться в стороне. В зоне проведения СВО находился с самого начала.

По словам учителей и одноклассников, Алексей был человеком с невероятным чувством юмора и душевным теплом, был очень светлым, добросердечным, великодушным, всегда был готов прийти на помощь в трудную минуту. С ним всегда было легко в общении, он был душой компании, мог поддержать любую беседу. Его главными качествами были скромность, честность, воспитанность, порядочность.

Источник: gshum.cap.ru







