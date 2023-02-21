Общественная палата Чувашии поддерживает инициативу Президента по созданию фонда участников СВО

Сегодня, 21 февраля, Президент России Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Среди приглашенных присутствовали члены правительства, депутаты Госдумы, представители духовенства, а также участники спецоперации. Жители страны смогли посмотреть выступление Главы государства с помощью онлайн-трансляции.

Одной из главных тем выступления Владимира Путина стала спецоперация по защите жителей Донбасса. «Одно обстоятельство должно быть понятно всем, чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно», — сказал руководитель страны.

Также Владимир Путин дал оценку спецоперации и международной ситуации в целом. Было отмечено, что цель Запада — безграничная власть, а Россия защищает свой дом. Поток денег от стран Запада не прекращается, и они уже направили более 150 млрд долларов на пособничество Киеву. «Если США проведут испытания ядерного оружия, то Россия сделает то же самое», — заявил Владимир Путин.

«Мы войну не начали, мы её хотим закончить. Донбасс — это исконно русские территории, где живут люди, разделяющие наши ценности. Запад готовил Украину к войне против России, накачивал оружием, поддерживал нацистские настроения. У нас есть чем ответить. Мы наладили производство нового высокотехнологичного оружия. Мы будем делать все для Победы, и мы победим!», — прокомментировал член Общественной палаты Чувашской Республики Шарипжан Касанов.

Также Владимир Путин сказал и о поддержке участников спецоперации. Он предложил создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Структуры фонда будут развернуты во всех регионах страны.

«Очень важно, что предполагается закрепление за семьями участников СВО персонального соцработника. Действительно, в каждой семье проблемы немного отличаются, и чтобы их решать, нужно погружаться в каждую из ситуаций и оказывать своевременную помощь», — прокомментировал член Общественной палаты Чувашской Республики, доброволец СВО Виталий Емельянов.

Кроме этого, глава государства поручил установить регулярный отпуск для всех участников спецоперации. 14-дневный отдых будет предоставляться не реже одного раза в полгода. Без учета времени на дорогу. Владимир Путин подчеркнул, что у каждого бойца должна быть возможность навестить семью, побыть рядом с родными и близкими.