Алена Елизарова: «Озвученные в Послании Президента инициативы направлены на поддержку семей мобилизованных граждан и ветеранам СВО»

Министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова прокомментировала основные тезисы, прозвучавшие в Послании Президента России Владимира Путина.«Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах РФ. За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник, координатор, который в ходе личного общения в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы», — отметил в Послании Президент России Владимир Путин.В Чувашской Республике в дополнении к установленным федеральным гарантиям определены дополнительные меры поддержки финансового, так и нефинансового характера.«Отмечу, в республике организована работа координационных центров на системной основе. По запросам членов семей организовано оказание социально — психологической помощи, бесплатной юридической помощи, содействии в поиске подходящей работы, профессиональной переподготовке. Сопровождение семей ведется в проактивном режиме, с ними держат постоянный контакт, изучают жизненные ситуации, принимаются меры по решению проблем, в том числе с привлечением волонтеров, включая «серебряных», которые помогают семьям в решении бытовых вопросов, присмотре и уходе за детьми», — отмечает Алена Елизарова.По республике функционирует общий координатор деятельности по оказанию социально–психологической поддержки членам семей мобилизованных граждан – это Комплексный центр социального обслуживания населения г. Чебоксары. Каждая семья охвачена вниманием. За помощью можно обратиться в центры социального обслуживания населения, где поддержка семей сформирована комплексно. Также Владимир Путин заострил внимание Правительства на ситуации на рынке труда в России. Президент отметил результативность принятых Правительством мер по стабилизации ситуации на рынке труда, уровень безработицы достиг исторического минимума – 3,9%.«В Чувашской Республике по итогам 2022 года трудоустроено свыше 30 тыс. человек, уровень трудоустройства составил 81% от количества граждан, обратившихся в органы службы занятости в поиске подходящей работы. В результате принятых мер, безработица в республике находится на историческом минимуме и по итогам 2022 года составляет 3,2%, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике», — отмечает министр труда и социальной защиты Чувашии.Кроме того, в текущем году с учетом сложившейся социально-экономической обстановки реализованы дополнительные меры поддержки работодателей при трудоустройстве граждан. В текущем году за трудоустройство более 3 тысяч граждан работодатели получили возмещение затрат по оплате труда трудоустроенных граждан.