Три студии из Чувашии победили в столице Татарстана!

В столице Татарстана завершился зимний этап Международного фестиваля юношеских СМИ и киностудий «Волжские Встречи-33*». Событие собрало более 500 юных журналистов из 65 делегаций, представляющих 33 региона России, а также Беларусь и Испанию.

Фестиваль Лиги юных журналистов России является фестивалем-партнёром Всероссийского открытого фестиваля-форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг». Поддержку «Волжским встречам-33*» вновь оказала компания «Ростелеком» — провайдер цифровых услуг и решений для домохозяйств, государственных и частных организаций.

За три дня «Волжских Встреч» ребята имели возможность выбрать и побывать на 112 мастер-классах, творческих встречах, тренингах, обсуждениях. Они касались телевидения, кино, прессы, фотографии, блогинга, анимации, социальных медиа, а также личностного роста и лидерства.

Яркими гостями фестиваля стали известные актеры: Иван Кокорин («9 рота», «Последний бронепоезд»), Олег Комаров («Холоп», «Холоп-2»), Евгения Короткевич («Папины дочки», «Универ», «Тариф Новогодний»). Юные актеры Молодёжного театра «Вдох» из Казани восхитили участников «Волжских встреч» удивительным спектаклем «Ничья длится мгновение».

За время фестиваля было снято более 50 теле-, киноработ и анимационных роликов, выпущена фестивальная газета «Братское Объединение Молодых Журналистов», подготовлена фотовыставка. Участники фестиваля смогли побывать с экскурсиями в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск», в Раифском храмовом комплексе и в Казани.

Особый интерес юные журналисты и кинематографисты проявили к конкурсной номинации «Кибербезопасность». Всего за один день ребята подготовили социальные видеоролики, анимационные работы, газетные полосы, в которых отразили свое отношение к актуальной теме. Лучшие работы получили призы от «Ростелекома» и будут использованы в дальнейшей работе.

На закрытии зимнего этапа фестиваля «Волжские Встречи», которое в этом году прошло сразу на двух площадках — в ДОЛ «Солнечный» и в ДОЛ «Восток» — все студии получили престижные памятные Кубки «Волжские Встречи», подарки от ПАО «Ростелеком» и прекрасно иллюстрированное подарочные издания «Татарский мир» от агентства «Татмедиа». Победу в престижных номинациях зимнего этапа Международного фестиваля «Волжские Встречи» завоевали Медиа-студия «Куча мала!», инклюзивная студия «Солнцепек» и Детский технопарк «Кванториум» из Чебоксар. Желанным подарком для юных участников стал Кубок, призы и самые вкусные конфеты России от ОАО «Акконд»!

Как отметили организаторы фестиваля «Волжские Встречи», на сегодня это событие остается самым массовым проектом в Европе для детей и юношества, посвященным журналистике, фотографии, кино и анимации. Ожидается, что в весенней, летней и осенней частях фестиваля, которые состоятся в Нижнем Новгороде, Казани и Чебоксарах, примут участие больше тысячи ребят. Среди участников популярного фестиваля будут и юные журналисты Чувашии!

Площадка фестиваля дает возможность начинающим авторам полностью погрузиться в творчество. С большим энтузиазмом помогают им в этом взрослые – увлеченные профессионалы, которые приезжают на «Волжские Встречи» со всей страны и из-за рубежа. Например, в этом январе фестиваль поддерживали более 20 профессиональных спикеров и экспертов.

Благодаря интенсивному обучению на «Волжских Встречах-33*» юношеские редакции и киностудии получили яркие эмоции, качественные знания, ценный опыт. Кому-то из юношей и девушек фестиваль помог определиться с будущей профессией. Между ребятами из разных уголков страны зародились теплые дружеские отношения.

Со временем созидательная энергия фестиваля поможет юным авторам создать достойные творческие продукты и «зажечь» среди них новые мощные звезды.

Н. Полякова.