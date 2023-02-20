Жительница Чебоксар перечислила мошенникам 13 миллионов рублей

Злоумышленники не только заполучили все сбережения горожанки, но и деньги от продажи квартиры, которую убедили продать.

16 февраля в отдел полиции № 4 УМВД России по городу Чебоксары с заявлением о мошенничестве обратилась 78-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ещё в конце января ей позвонила девушка, представилась сотрудницей банка и сообщила, что мошенники получили доступ к банковским сбережениям горожанки. О возникшей проблеме потерпевшей запретили говорить кому-либо и потребовали обналичить имеющиеся на счетах средства, а потом перевести их на продиктованные счета. После того, как на счетах горожанки, а это ни много ни мало более 10 миллионов рублей, не осталось ни копейки, злоумышленники сообщили, что аферисты оформили кредит под залог квартиры жительницы Чебоксар. Чтобы не допустить наложения ареста на жильё, пенсионерку заставили срочно продать недвижимость по цене гораздо ниже рыночной. Местная жительница выполнила все указания, лишившись более 13 миллионов рублей, и лишь спустя три недели догадалась, что общалась с мошенниками.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Источник: 21.мвд.рф.