Рыболовам-любителям на заметку

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 октября 2022 г.

№ 695 были утверждены новые правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Настоящий приказ вступает в силу 1 марта 2023 года

и действует до 1 марта 2029 года.

Вот пункты правил рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, действующих на водных объектах рыбохозяйственного значения Чувашской Республики, на которые хотелось бы заострить внимание рыболовов любителей.

Запрещается добыча (вылов):

с 1 января по 15 июля и с 10 августа по 10 сентября — раков. С 1 января по 15 марта — всеми орудиями добычи (вылова) в реке Сура и на участках рек, впадающих в реку Сура: в реке Сура на расстоянии 0,5 км выше и ниже по течению от устьевого участка реки Черная, в реке Черная на участке от устья до административной границы села Засурье, в реке Сура на расстоянии 0,5 км выше и ниже по течению от устьевого участка реки Выла, в реке Выла на участке от устья до административной границы села Малое Чурашево, в реке Сура на расстоянии 0,5 км выше и ниже по течению от устья участка реки Урга, в реке Урга в административных границах Чувашской Республики. С 10 апреля по 10 июня — всех видов водных биоресурсов Чебоксарского водохранилища и остальных водных объектов рыбохозяйственного значения всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина, с 15 декабря по 31 января — налима;

миноги, осетра русского, белуги, белорыбицы, кумжи (форели) (пресноводная жилая форма), горчака, подуста, сельди-черноспинки, шипа, быстрянки, голавля, гольяны, подкаменщика; стерляди — в бассейне реки Сура.

Запрещается при осуществлении рыболовства производить добычу (вылов), приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину (в см) менее указанной: жереха, судака, сазана – 40 см, сома пресноводного – 90 см, леща – 30 см, щуки – 32 см, раков – 10 см.

Промысловый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде: у рыб – путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника; у ракообразных – путем измерения тела от линии, соединяющей середину глаз, до окончания хвостовых пластин.

Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину, менее указанной, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями. Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением случая, когда для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный запрет добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства), для каждого гражданина при осуществлении любительского рыболовства составляет: лещ — 5 кг, судак — 5 кг, щука — 5 кг, сом пресноводный — 1 экземпляр, сазан – 5 кг.

В случае превышения суммарной суточной нормы (не более 5 кг или одного экземпляра), добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается.

Просим рыболовов-любителей не забывать и не нарушать правила рыболовства.



П. Агеев, госинспектор отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов

по Чувашии Волго-Камского ТУ.