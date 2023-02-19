Мошенники взялись за безработных

13 февраля сразу двое безработных из Ибресинского района обратились в центр занятости и сообщили, что стали жертвами мошеннических действий от псевдосотрудников центра.

Ранее, осенью 2022 года, в разных регионах России от имени сотрудников центра занятости безработным гражданам поступали звонки с просьбой установить мобильное приложение, а после установки программы происходило списание денежных средств. На этот раз мошенники, представившись сотрудниками центра занятости, убедили безработных жителей Ибресь открыть кредитную карту.



Уважаемые граждане, будьте бдительны и осторожны! Специалисты службы занятости населения не просят устанавливать мобильные приложения, не открывают кредитные карты и не просят называть пароли и коды с ваших телефонов. Специалисты центра занятости сегодня вообще не звонят соискателям, т.к. вся необходимая информация о явке на перерегистрацию, о размере пособия, о направлениях на работу поступает клиенту в личный кабинет на портале «Работа России».



Телефонные «разводы» направлены не только на хищение накоплений с карточки или со счета жертвы. Если накоплений нет, то на имя жертвы мошенники могут брать кредиты. Причем на большие суммы, которые придется долго возвращать. Часто коды, которые псевдосотрудники банков просят назвать, и являются подписью, с помощью которой одобряется кредит.

Если вы получили подозрительное письмо от имени работников портала «Работа России», сообщите об этом по адресу электронной почты: support_portal@rostrud.ru.



ЦЗН Чувашии.