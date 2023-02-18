Гуманитарная миссия выполнена

Активисты волонтерского движения в Шумерле «Zа ПОБЕДУ» вернулись с зоны проведения СВО, где они побывали с гуманитарной миссией.



«За одну поездку — 23 миссии. Это непростая задача, поверьте, но с благословения всевышнего все сложилось наилучшим образом», — отмечает в Telegram-группе «Форум этичных шумерлинцев» ее организатор и лидер волонтёрского движения Андрей Чуенков.



14 квадрокоптеров, тепловизоры, рации, медикаменты, тактическая одежда и обувь, печки-буржуйки, бензопилы, окопные свечи, продуктовые наборы, адресные посылки, письма от юных горожан — вот основная часть помощи, которая была доставлена военнослужащим, призванным из города и республики.



Команда из семи человек проехала 5975 км. Маршрут: Шумерля — Москва — Белгородская область и Валуйки — Мариуполь — Донецк — Луганск и Старобельское — Мариуполь — Мелитополь — Мариуполь — Шумерля. Отправились на двух автомобилях с прицепами и еще помогали бойцам перегнать два автомобиля на жесткой сцепке.



«Спасибо всем, кто помогал волонтерам в дороге, а это заправка автомобилей, питание и «ночлежки» волонтеров! Надеюсь, наша команда оправдала ваше доверие! Большое всем спасибо, друзья…», — отмечает Андрей Чуенков.



По приезде группа волонтеров по приглашению и.о. главы администрации Эдуарда Васильева обсудила с руководством основные моменты, выразив единое мнение о необходимости и в дальнейшем подобной поддержки наших военнослужащих.



Источник: сайт администрации г. Шумерли.