О ремонте конструктивно

В школе № 3 начались масштабные ремонтные работы

В минувшую среду в образовательном учреждении состоялось большое рабочее совещание руководства города и администрации школы с представителями подрядчика — ООО «Траст-Строй». На повестке дня – обсуждение плана-графика ремонтных работ, стартовавших в школе накануне.

Напомним, что капитальный ремонт основного корпуса школы № 3 проводится по программе «Модернизация школьных систем образования» государственной программы «Развитие образования». На проведение работ выделено порядка 57 млн рублей.



На время капремонта учебный процесс организован в двух учреждениях: 24 класса продолжают учебу в родной школе, 6 классов начального звена получают знания в школе № 1.

Согласно плану ремонтные работы затронут буквально каждый уголок здания: будут отремонтированы фасад и кровля, заменены окна и двери, отделаны стены, отремонтированы системы электро- и водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции, заменена противопожарная сигнализация.



Активное участие в контроле ремонтных работ принимает родительский комитет школы. Рабочие совещания планируется проводить регулярно, в течение всего периода капитального ремонта. Срок сдачи объекта по контракту — июль 2023 года.

Ольга Дмитриева.