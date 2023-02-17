Особенный день

15 февраля стал особенным днем в жизни троих шумерлинцев из категории детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей. Молодым людям были вручены ключи

от квартиры в домах по улицам Ленина и Коммунальной.

Торжественная церемония состоялась у дома № 25/2 на Коммунальной с участием зам. председателя Кабмина Чувашии — министра строительства Павла Данилова, главы города Сергея Яргунина, и. о. главы администрации Шумерли Эдуарда Васильева и депутатов городского Собрания.



После перерезания символической красной ленты у подъезда все смогли своими глазами посмотреть, какое жильё получают в городе дети-сироты. Например, однушка, хозяйкой которой аккурат ко дню рождения стала 20-летняя Анастасия Кузнецова, поразила метражом и планировкой: 46 с лишним «квадратов», с балконом и окнами на две стороны. Девушка и её бабушка очень довольны.



Анастасия в очереди на жильё стояла с 2020 года, в это время училась в Чебоксарах на повара-кондитера, в прошлом году получила диплом и сейчас работает в столице в общепите.

Стоит сказать, что Настя, как и двое парней, получила жилье в числе 9 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках программы 2022 года. На эти цели было выделено 13,4 миллиона рублей, в том числе 10,5 миллиона за счет бюджета Чувашской Республики. Еще одному гражданину был вручен сертификат, дающий право на приобретение жилья за пределами муниципалитета. В 2023 году на реализацию программы по обеспечению жильем шумерлинцев данной категории выделено 7,2 миллиона рублей — на приобретение 5 жилых помещений.



Как в своем выступлении отметил вице-премьер Павел Данилов, проблема с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоит в республике остро, но движение есть. Усилия прилагаются огромные, чтобы, несмотря на рост стоимости жилья, ежегодно увеличивать число получателей заветных ключей. Если в 2021 году было выдано 291 жилое помещение, то в 2022 году – уже 305, план на 2023 год – 315. И если Шумерля сможет быстро освоить выделенные ей средства, то финансирование может быть увеличено, сказал он.

«Не ожидала, что так быстро дадут мне квартиру, говорили, что к двадцати одному году, — рассказала Анастасия. — Пришла недавно с работы и тут позвонили из администрации и сказали: вот, решили вас обрадовать, скоро вручат ключи от квартиры. Когда зашла сюда сегодня, удивилась – какая большая! И соседи хорошие, уже приходили знакомиться. Очень круто, здорово! Мне очень нравится!»

Наталья Игнатьева.