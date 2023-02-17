Олег Николаев отчитался о работе правительства

16 февраля прошла очередная XV сессия Государственного Совета Чувашской Республики, на которой рассмотрены законопроекты о внесении изменений в ряд действующих законов Чувашской Республики, а также заслушан отчет о работе правительства за 2022 год. Его парламентариям представил руководитель региона Олег Николаев.



В отчете, занимающем более 120 печатных страниц, отражены результаты по всем направлениям жизни республики, планы и задачи на 2023 год. Главной же задачей исполнительных органов власти Чувашии обозначено повышение качества жизни и благосостояния жителей республики на основе обеспечения ее устойчивого социально-экономического развития.



С полным текстом отчета можно ознакомиться на портале органов власти Чувашской Республики, а на страницах газеты мы предлагаем читателям выдержки.

Бюджет

Консолидированный бюджет Чувашской Республики за 2022 год исполнен по доходам в объеме 94209,1 млн рублей, с ростом к уровню 2021 года на 10,4 %. Собственные доходы составили 55225,5 млн рублей, рост к уровню 2021 года на 19,9 %.

По итогам 2022 года Чувашская Республика по темпу роста собственных доходов и налоговых доходов занимает 2 место среди регионов ПФО. Также вторую позицию республика занимает по динамике поступления НДФЛ, акцизов, налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения.



Темп роста поступлений неналоговых доходов консолидированного бюджета Чувашской Республики (128,6 %) в основном обеспечен за счет роста в 1,7 раза поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Увеличение доходной части бюджета позволило направить больше средств на выполнение государственных программ и проектов, своевременно и качественно решать социальные задачи.

Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики за 2022 год составили 90479,7 млн рублей, с ростом на 6,2 % к уровню 2021 года, в том числе расходы на социально-культурную сферу – 58507,9 млн рублей (64,7 % в общем объеме расходов).



Основной рост расходов по сравнению с 2021 годом составил: 43,6 % – физическая культура и спорт, 26,9 % – жилищно-коммунальное хозяйство, 24,8 % – национальная экономика, 6,1 % – культура и кинематография, 5 % – социальная политика.

Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики на 1 жителя в 2022 году составили 75,5 тыс. рублей (в 2021 году – 70,5 тыс. рублей).

Консолидированный бюджет Чувашской Республики на 1 января 2023 г. исполнен с профицитом в объеме 3729,4 млн рублей.

Достижение национальных целей развития страны

В 2022 году на финансирование национальных проектов из консолидированного бюджета Чувашской Республики выделено 13589,2 млн рублей, что на 23,3 % больше уровня 2021 года. Общий объем финансирования национальных проектов за счет бюджетных средств в 2019—2025 годах оценивается порядка 77 млрд рублей.



В рамках национальных проектов в 2022 году в республике введены в эксплуатацию 34 объекта капитального строительства, в том числе 5 дошкольных образовательных учреждений, 7 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 врачебных амбулаторий и отделений общеврачебной практики, ФОК в с. Ишлеи, проведена реконструкция Московской набережной, Чебоксарского залива и Красной площади, введены I, III и IV пусковые комплексы группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов, а также иные объекты инфраструктуры.

В 2022 году обеспечен рост заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы исходя из прогноза роста среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), который в среднем по республике оценивается на 11,8 % к уровню 2021 года. По предварительным данным исполнительных органов Чувашской Республики, средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы в Чувашской Республике за 2022 год составила: педагогов школ – 33806,5 руб. (без учета выплат за классное руководство (5000 руб.), или 101,4 % к прогнозному среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Чувашской Республике (33331 руб.); педагогов детсадов – 32775,9 руб., или 102,9 % к средней заработной плате в сфере общего образования Чувашской Республики (31851,3 руб.); педагогов организаций допобразования детей в отраслях образования, культуры и спорта – 34679,8 руб., или 102,2 % к средней заработной плате учителей республики (33920,2 руб.); преподавателей вузов – 66662,1 руб., или 200 % к прогнозному среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Чувашской Республике; преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций НСПО – 34337,8 руб. (без учета выплат за классное руководство (5000 руб.), или 103 % к прогнозному среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Чувашской Республике; научных сотрудников учреждений – 66662,2 руб., или 200 % к прогнозному среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Чувашской Республике; работников учреждений культуры – 34204,4 руб., или 102,6 % к прогнозному среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Чувашской Республике; социальных работников – 33511,6 руб., или 100,5 % к прогнозному среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Чувашской Республике; врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, – 66646,1 руб., или 200 % к прогнозному среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Чувашской Республике; среднего медицинского (фармацевтического) персонала – 33981,2 руб., или 102 % к прогнозному среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Чувашской Республике; младшего медперсонала – 33904,3 руб., или 101,7 % к прогнозному среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Чувашской Республике.



В 2022 году республика участвовала в реализации мероприятий 50 региональных проектов. Финансовое обеспечение региональных проектов составило 20 млрд рублей, из них бюджетное финансирование – 13,6 млрд рублей (68 % от общего объема). При этом наибольший объем бюджетных средств – 10,3 млрд рублей, направлен на достижение в рамках региональных проектов двух национальных целей – комфортная и безопасная среда для жизни и сохранения населения, здоровье и благополучие людей.



В ходе реализации региональных проектов в республике реализованы следующие мероприятия: проведено благоустройство 30 общественных пространств, реализованы 2 проекта благоустройства победителей V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах Шумерле и Козловке; в ходе программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда расселено 6,1 тыс. кв. метров (106,2 % от плана) и переселены 378 человек (105 %); созданы 64 центра «Точка роста» в 20 районах и 3 городах, улучшена материально-техническая база 3 подведомственных Минобразования Чувашии учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, отремонтировано 11 спортивных залов в 7 районах, создано 12 мастерских в 6 профессиональных образовательных учреждениях; оказаны услуги по организации путешествий по Чувашии для 3322 обучающихся 5-9 классов; оказана государственная поддержка в виде денежного поощрения 17 лучшим сельским учреждениям культуры и их 10 работникам, приобретено 67 ед. музыкальных инструментов, 429 ед. оборудования и 573 ед. учебных материалов; осуществлялась модернизация Центра занятости населения Чувашской Республики по г. Шумерле и др.

Устойчивость местных бюджетов

За 2022 год в консолидированные бюджеты муниципальных образований поступили доходы в сумме 39109,7 млн рублей, с ростом на 6,7 % к 2021 году. Собственные (налоговые и неналоговые) доходы составили 11335,3 млн рублей, с ростом на 16,3 % к 2021 году. В 25 муниципальных образованиях поступление собственных доходов обеспечено выше уровня 2021 года: наибольший рост в Шумерлинском муниципальном округе (в 3,8 раза), в Ибресинском районе (1,4 раза), в Порецком, Янтиковском районах (в 1,3 раза). Расходы консолидированных бюджетов муниципальных районов, бюджетов муниципальных округов и городских округов составили 37769,6 млн рублей, с ростом на 1,1 % к уровню 2021 года.



В 2022 году муниципалитетам предоставлена финансовая помощь на реализацию муниципальных полномочий в объеме 4580,7 млн рублей, с ростом на 14,3 % к уровню 2021 года, в том числе прямых дотаций – 1598 млн рублей, с ростом на 5,1 % к 2021 году.



Объем целевых трансфертов из республиканского бюджета в 2022 году составил 26118 млн рублей. Значительные средства муниципальным образованиям были направлены на капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения (1360,8 млн рублей, с ростом к 2021 году на 24,5 %), на строительство дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений (1257,5 млн рублей), на реализацию инициативных проектов (1165,3 млн рублей, с ростом к 2021 году в 2,2 раза), на реализацию программ по благоустройству дворовых территорий и тротуаров (695 млн рублей) и по формированию современной городской среды (429,5 млн рублей), на организацию бесплатного горячего питания в школах (585,2 млн рублей), на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (509,3 млн рублей) и др.

Развитие промышленности

В 2022 году произошел спад промышленного производства, в том числе обрабатывающих производств. Индекс промышленного производства в январе-ноябре составил 99,2 % (по оценке, составит 99,6 %) к уровню аналогичного периода 2021 года, в том числе обрабатывающих производств – 99,3 %.



В структуре обрабатывающих производств основную долю занимают предприятия машиностроения – 31 %, электротехники – 20 %, производства пищевых продуктов, включая напитки, – 15,8 %, химического производства – 20,3 %. В данных видах деятельности сконцентрировано большинство крупных, экономически или социально значимых организаций.

Среди обрабатывающих производств в январе-ноябре 2022 года обеспечен прирост индекса промышленного производства к уровню аналогичного периода 2021 года по выпуску продукции металлургического производства – на 31 %, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, – на 22,2 %, напитков – на 8,1 %, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 7,9 %, прочих транспортных средств и оборудования – на 8,1 % и др.



В 2022 году на реализацию региональной программы развития промышленности предусмотрено 196,1 млн рублей. Чувашия заняла 5 место среди 71 субъекта Российской Федерации по объемам доведенных средств (в том числе из федерального бюджета – 148,6 млн рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 47,5 млн рублей). На реализацию региональной программы развития промышленности в 2023 году Чувашия получила самую большую по объемам доведенных средств «единую региональную субсидию» из федерального бюджета – 142,4 млн рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 70 млн рублей.



В Чувашской Республике функционируют 6 промышленных кластеров, создано 3 индустриальных парка, ведется работа по созданию 2 индустриальных парков в Новочебоксарске и Батыревском районе.



Электроэнергетика

В 2021 году Чувашская Республика была включена в перечень пилотных субъектов Российской Федерации по консолидации объектов электросетевого хозяйства. С целью уменьшения количества муниципальных унитарных предприятий инициировано их объединение. Утверждено 7 «дорожных карт» по вопросу консолидации электросетевого хозяйства на территории Чувашской Республики: по передаче электросетевых объектов, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям (при отсутствии муниципальных унитарных предприятий) (Аликовский, Комсомольский, Урмарский, Янтиковский, Вурнарский, Ибресинский, Порецкий районы, Шумерлинский муниципальный округ).



Первый этап консолидации завершен, создано ГУП Чувашской Республики «ЧГЭС» Минпромэнерго Чувашии. В ноябре 2022 года в ЧГЭС переданы электросетевые объекты Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша, Ядринского и Моргаушского районов, Красноармейского муниципального округа.



Всеми ОМСУ ведется активная работа по разработке и утверждению муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В 24 из 26 муниципалитетов утверждены муниципальные программы (нет у Чебоксар и Шумерли).

На территории Чувашской Республики планируется разместить 164 станции быстрой зарядки электромобилей, из них в 2023 году – 14 ед., в 2024 году – 30 ед., в 2025–2030 годах – 120 ед. Заключен договор на оказание услуг по разработке схемы перспективного развития зарядной инфраструктуры для легковых транспортных средств на электрической тяге на территории Чувашской Республики.

Развитие малого и среднего предпринимательства

На 26 декабря 2022 г. в Чувашской Республике насчитывалось более 79,8 тыс. субъектов МСП, в том числе самозанятых. Численность занятых в сфере МСП, в том числе самозанятых, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, – 185,5 тыс. человек.



В соответствии с подпрограммой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» в 2022 году на развитие субъектов МСП направлено 1562,2 млн рублей. Поддержка субъектов МСП осуществляется по следующим направлениям: предоставление микрозаймов АПМБ (по состоянию на конец декабря 2022 года 429 субъектам МСП и самозанятым гражданам выданы микрозаймы на сумму 1163,8 млн рублей, по 149 договорам представлены кредитные каникулы), поручительство Гарантийного фонда Чувашской Республики (в 2022 году заключено 374 договора поручительства на сумму 1663,6 млн рублей, рассмотрено 33 заявки финансовых организаций на предоставление субъектам МСП кредитных каникул), услуги Центра «Мой бизнес», Республиканского бизнес-инкубатора, Центра экспортной поддержки, возмещение затрат субъектов МСП на приобретенное оборудование для производства товаров (работ, услуг), льготное кредитование субъектов МСП по программе Минэкономразвития России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764, поддержка социального предпринимательства.



С целью вовлечения молодежи в субъекты МСП в 2022 году была введена поддержка молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет включительно. По итогам конкурсного отбора проектов господдержку получили 11 субъектов МСП на общую сумму 5,4 млн рублей.



Благодаря комплексной поддержке предпринимателей республики как по линии Минэкономразвития Чувашии, так и со стороны подведомственных ему организаций в условиях санкционного давления наблюдается рост числа субъектов МСП и самозанятых граждан на 26 %, также удалось увеличить объем налоговых поступлений от субъектов МСП на 10 % (26,5 млрд рублей) и сохранить более 19 тыс. рабочих мест.



Развитие АПК

В аграрной отрасли республики за 2022 год произведено продукции на сумму более 108 млрд рублей. Аграриями собран рекордный урожай зерновых – свыше 1 млн тонн. Урожайность зерновых также рекордная и составила 32,8 центнера с гектара. Несмотря на сложные погодные условия, собрано 328,9 тыс. тонн картофеля – на 7,8 % больше, чем в 2021 году. Индекс сельскохозяйственного производства составил 117,6 %.



В течение 2022 года обеспечивался рост производства продукции животноводства. Выросло производство мяса на 1,2 %, молока – на 2,8 %, яиц – на 15,8 %. Такие результаты во многом достигнуты за счет оказываемой агропромышленному комплексу государственной поддержки, которая в 2022 году достигла 6 млрд рублей.



Сегодня крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и хозяйствами населения производится более 54 % от всей продукции сельского хозяйства. Уже 12 лет оказывается грантовая поддержка фермерам, которая придала новый импульс росту производства в этом секторе. Непосредственно на грантовую поддержку малых форм хозяйствования (не считая субсидий) за 2012—2022 годы направлено из бюджета 2483 млн рублей. С учетом высокой востребованности грантов «Агростартап» в 2022 году вдвое увеличен объем финансирования по данному направлению. На эти цели в 2022 году было использовано около 59 млн рублей.



Введен республиканский механизм предоставления гранта на развитие семейных ферм и развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК) полностью за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. На эти цели использовано 69,8 млн рублей на семейные фермы и 40 млн рублей на гранты СПоК.



Сохранение сельского населения Чувашской Республики является приоритетной задачей, с этой целью решаются многие вопросы по улучшению условий жизни жителей села, повышению уровня благоустройства, развитию коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры сельских населенных пунктов. В 2022 году в рамках всех действующих программ на развитие сел и деревень Чувашии направлено 6,5 млрд рублей. В рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» реализовано 977 проектов.

Модернизация коммунальных сетей

В рамках государственной программы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» в 2022 году завершена разработка проектно-сметных документаций и получено положительное заключение госэкспертизы на модернизацию, строительство газовых автоматизированных блочно-модульных котельных с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций в городах Алатырь, Шумерля, Козловка и селе Красные Четаи – 153,1 млн рублей, привлечены льготные кредиты Фонда национального благосостояния на сумму 887 млн рублей на строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовых автоматизированных блочно-модульных котельных в Шумерле и Козловке. В связи с дополнительной потребностью в заемных средствах на строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовых автоматизированных блочно-модульных котельных в Шумерле и Козловке (2 этап) в адрес фонда направлена дополнительная заявка на софинансирование проекта общей стоимостью 578,6 млн рублей.

Развитие системы здравоохранения

Финансовое обеспечение отрасли в 2022 году составило более 26 млрд рублей, в 2023 году на здравоохранение планируется направить 26,3 млрд рублей.

Повсеместно в медицинских организациях внедряются бережливые технологии: проектом охвачено 65 поликлиник республики (в том числе 28 детских), или 76,5% от общего числа. 100% детских поликлиник республики дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с федеральными стандартами и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств.



Каждый муниципальный округ республики обеспечен передвижным фельдшерско-акушерским пунктом, что позволило охватить профилактическими медицинскими осмотрами более 90 тыс. сельских жителей. В республике развернута сеть центров амбулаторной онкологической помощи, в 2022 году организована работа четвертого центра в Шумерле. В рамках региональных проектов Чувашской Республики «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» было поставлено 118 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, в I квартале 2023 года ожидается поставка еще 32 единиц.



За последний год существенно модернизирована информационно-коммуникационная инфраструктура учреждений здравоохранения. Функционирует современная медицинская информационная система, к которой по защищенной сети передачи данных подключено более 10 тыс. автоматизированных рабочих мест медицинских работников. 100% фельдшерско-акушерских пунктов подключены к сети «Интернет». Начат переход к ведению медицинской документации в форме электронных документов. Чувашская Республика сегодня занимает 2-е место среди всех субъектов Российской Федерации в рейтинге цифровой зрелости здравоохранения.



В 2023 году реализация мероприятий национального проекта «Здравоохранение» продолжится, на указанные цели будет направлено не менее 3,5 млрд рублей, в том числе на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения в Чувашской Республике – 842,9 млн рублей. Планируется построить и ввести в эксплуатацию 29 объектов первичного звена, провести комплексный капитальный ремонт в 13 поликлиниках, также планируется закупка 231 ед. медицинского оборудования и 42 ед. автотранспорта.



За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в 2023 году будет капитально отремонтировано 13 объектов здравоохранения на общую сумму 266,1 млн рублей.