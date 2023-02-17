Около 7,5 млн рублей направят в школах ПФО на адаптацию детей беженцев

Об этом рассказала председатель правления Чувашской организации Российских студенческих отрядов (РСО) Юлия Аланова во время прямого эфира в Центре управления регионом.

Проект студотрядов «С РСО на «отлично» осенью прошлого года был объявлен одним из 493 победителей специального конкурса Фонда президентских грантов, сообщает чувашинформ.рф. В рамках этого проекта бойцы педагогических отрядов из Чувашии и других субъектов ПФО помогут детям ДНР, ЛНР и Украины освоиться в новых для них учебных заведениях, в том числе изучать школьную программу при помощи студентов-репетиторов.

Юлия АЛАНОВА, председатель правления Чувашской организации Российских студенческих отрядов (РСО):

— Этот крупный проект мы считаем большим достижением. Он затронет 11 регионов Приволжского федерального округа и поможет детям адаптироваться к новой жизни. Сделать это при помощи вожатых школьникам будет легче – порой дети доверяют им даже больше, чем учителям, потому что студенты ближе к ребятам по возрасту.

Также был затронут вопрос о форменных куртках студенческих отрядов, целинках. Командир регионального штаба РСО Дмитрий Трынов напомнил, что по ним можно «прочесть» регион, профиль отряда и должность в нем (командир, комиссар, боец). О хозяине куртки расскажут целинные и отрядные значки, награды.

Кроме этого в прямом эфире обсудили сегодняшние направления работы РСО. На выбор студентов – отряды проводников и педотряды (у них уже вот-вот стартует обучение перед летним сезоном), а также медицинский отряд, сервисный (работа в отелях) и путинный (переработка рыбы) отряды.

Напоследок гости эфира пригласили молодежь присоединиться к дружной команде РСО: стать бойцом организации можно, обратившись в ее штабы на базе вузов и техникумов. В отряды принимают с 14 лет.

Посмотреть прямой эфир о российских студенческих отрядах можно по ссылке https://vk.com/tsur21?w=wall-201863389_8489

Источник: hypar.ru.