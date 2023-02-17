В Центре детского творчества торжественно открылся Год счастливого детства,

объявленный Главой Чувашской Республики Олегом Николаевым в 2023 году.



После торжественной части в сопровождении педагогов допобразования и кружковцев собравшиеся взрослые отправились на экскурсию по тематическим локациям, действующим в ЦДТ в этом учебном году. С удовольствием окунулись в мир детства и почетные гости праздника – глава города Сергей Яргунин, и.о. главы администрации Эдуард Васильев, депутат городского Собрания Алексей Жданович.



Завершилась встреча общим флешмобом, провозгласившим старт Года счастливого детства, который обещает быть ярким и интересным на события.

Ольга Дмитриева.