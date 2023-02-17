В преддверии 23 февраля для участников СВО из Чувашии отправится очередной гумконвой

В преддверии празднования Дня защитника Отечества 19 февраля 2023 года при поддержке Правительства Чувашской Республики, Фонда развития Чувашии «Перле», волонтерских движений состоится торжественная отправка гуманитарного конвоя для наших бойцов — участников СВО из Чувашии.
Для военнослужащих передадут 11 автомобилей УАЗ, Газель, Нива, банные печи, кровоостанавливающие турникеты, эвакуационные носилки, тепловизоры, перчатки.
Всего в Фонд «Перле» в рамках акции «Своих не бросаем!» жителями, предприятиями, общественными и благотворительными организациями, органами власти республики перечислено более 40 млн рублей.
На эти деньги приобретается необходимое высокотехнологичное оборудование, которое регулярно отправляется в зону СВО. В предыдущие отправки для наших земляков передавались несколько буханок УАЗ, квадракоптеры, бинокли, тактические рюкзаки и обувь, металлоискатели, тепловизоры, монокуляры, рации, GPS навигаторы, обмундирование, дальномеры, лекарства, необходимые инструменты и другое. В настоящий момент ведется работа по просьбам наших военнослужащих по закупке автозапчастей и автомасел.
Принять участие в акции и оказать финансовую помощь можно:
- Перечисления по реквизитам: Некоммерческая организация «Фонд развития Чувашии «ПЕРЛЕ» ОГРН 1202100003258 ИНН 2130218273 КПП 213001001 Расчетный счет № 40701810475000000143 в Чувашском отделении N8613 ПАО Сбербанк г. Чебоксары кор. счет 30101810300000000609 БИК 049706609 Код ОКПО 44104999
- Для физический лиц перечисление можно сделать без комиссии по QR-коду или через Сбербанк-онлайн. Также можно внести наличные в любом отделении Сбербанка (с комиссией).
Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.