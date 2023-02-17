В преддверии 23 февраля для участников СВО из Чувашии отправится очередной гумконвой

В преддверии празднования Дня защитника Отечества 19 февраля 2023 года при поддержке Правительства Чувашской Республики, Фонда развития Чувашии «Перле», волонтерских движений состоится торжественная отправка гуманитарного конвоя для наших бойцов — участников СВО из Чувашии.

Для военнослужащих передадут 11 автомобилей УАЗ, Газель, Нива, банные печи, кровоостанавливающие турникеты, эвакуационные носилки, тепловизоры, перчатки.

Всего в Фонд «Перле» в рамках акции «Своих не бросаем!» жителями, предприятиями, общественными и благотворительными организациями, органами власти республики перечислено более 40 млн рублей.

На эти деньги приобретается необходимое высокотехнологичное оборудование, которое регулярно отправляется в зону СВО. В предыдущие отправки для наших земляков передавались несколько буханок УАЗ, квадракоптеры, бинокли, тактические рюкзаки и обувь, металлоискатели, тепловизоры, монокуляры, рации, GPS навигаторы, обмундирование, дальномеры, лекарства, необходимые инструменты и другое. В настоящий момент ведется работа по просьбам наших военнослужащих по закупке автозапчастей и автомасел.

Принять участие в акции и оказать финансовую помощь можно: