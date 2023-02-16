Присоединяйтесь к радиомарафону «Всё для Победы! »

Ко Дню защитников Отечества Народный фронт в Чувашии 20 февраля с 10:00 до 14:00 на Национальном радио Чувашии проводит радиомарафон «Всё для Победы!»



Во время марафона мы расскажем о том, как Народный фронт помогает воинам, защищающим новые рубежи нашей Родины, какая поддержка сейчас требуется бойцам, как каждый житель Чувашии может сделать свой вклад в Победу, как работает благотворительный фонд «Народный фронт. Все для Победы».



Перевести средства в благотворительный фонд «Народный фронт. Всё для Победы» можно:



– с помощью регионального QR-кода, который размещен во всех социальных сетях Народного фронта. Просто отсканируйте его телефоном, укажите нужную сумму и подтвердите платеж;



– на сайте pobeda.onf.ru. Чтобы средства были направлены на региональный сбор, в назначении платежа дополнительно нужно будет указать «sbor.21».



На собранные средства идет закупка комплектов для подразделений, квадрокоптеры, рации, тактические аптечки и многое другое.



Жители Чувашии также могут передать бойцам на передовую необходимые вещи через наше региональное отделение по адресу: г. Чебоксары, ул. Калинина, 66. Наш телефон: 8 (8352) 28-10-54.



Настраивайтесь на волну Национального радио Чувашии 20 февраля в 10:00! Слушайте наш радиомарафон и участвуйте в сборе!