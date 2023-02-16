В Чувашии ведется разработка масштабного проекта по оказанию адресной медицинской помощи военнослужащим и их семьям

Вице-премьер Правительства Чувашии – министр здравоохранения Владимир Степанов сообщил, что в настоящее время в регионе ведется разработка масштабного проекта по оказанию адресной медицинской помощи военнослужащим (кадровым офицерам, мобилизованным и добровольцам), а также их семьям.

Сегодня медицинское сообщество региона уже уделяет особое внимание как самим участникам СВО, так и их родным. Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн Минздрава Чувашии организовывает индивидуальные маршруты медицинской реабилитации. С сентября 2022 года стационарную помощь в условиях круглосуточного стационара госпиталя получили 13 ветеранов боевых действий (СВО) – один из них из республики Марий Эл, помимо этого бойцам оказывается амбулатно-поликлиническая помощь – более 70 посещений за все время. Сегодня на амбулаторном наблюдении находятся 3 человека.

Кроме этого, на базе Республиканской психиатрической больницы Министерства здравоохранения Чувашской Республики организована «кризисная линия психологической помощи» по номеру телефона: 8-800-100-49-94, по вопросам оказания медицинской помощи при стрессовых расстройствах, включая посттравматические стрессовые расстройства. С сентября прошлого года на линию поступило 60 звонков от мобилизованных и их семей.

Вчера, на встрече с участниками СВО Глава Чувашии Олег Николаев еще раз напомнил, что вернувшиеся с фронта бойцы могут пройти реабилитацию в медучреждениях Чебоксар.

«Есть специальные программы. Работа в этом направлении будет продолжена. В частности, договорились, что в Военкомате республики всем прибывающим из зоны СВО гражданам будет предоставлена вся информация о возможности пройти лечение и реабилитацию», — добавил он.

Напомним, что семьи участников СВО также получают иную необходимую помощь, направленную на социальную поддержку – это и бесплатное питание детям, и освобождение от оплаты услуг дошкольных организаций, бесплатное посещение кружков и другие льготы, предусмотренные федеральным и региональным правительствами.

Минздрав Чувашии.