Почти 40 процентов жителей Чувашии отмечают улучшения в своем населенном пункте

К таким выводам пришли социологи Центра управления регионом Чувашской Республики. По результатам опроса треть респондентов утверждает, что довольны жизнью в своем населенном пункте, четверть — не довольны.

Социологическое исследование показало, что 38 процентов респондентов отмечают улучшения в своем населенном пункте за последние три года. 35 процентов хотели бы, чтобы их дети жили в том же населенном пункте через 20 лет. 44 процента отвечают, что он будет процветать, причем жители Чебоксар уверены в этом чаще, чем жители других населенных пунктов. А вот жители Новочебоксарска настроены немного скептически и чаще, чем жители других населенных пунктов высказывают недовольство своим городом.

Большинство опрошенных считают, что не могут повлиять на развитие своего населенного пункта, однако, каждый пятый ответил, что участвовал в принятии решений по развитию своего места жительства, причем жители села отвечают так чаще, чем участники опроса в целом.

«Есть очень интересный феномен отношения жителей к своим территориям — это когда недовольство растёт вместе с качественным улучшением среды. Причина кроется в самих людях — растут запросы, появляются идеи и мысли по благоустройству, появляется желание личного участия в реализации проектов. И это ярко показывают результаты социологического опроса. Конечно, есть ещё много важных критериев — экономических, социальных, культурных, политических. И они очень сильно влияют на личную оценку каждого жителя», — прокомментировал результаты опроса руководитель Агентства территориального развития и Центра компетенций по развитию городской среды, член Общественной палаты республики Этнер Егоров.

Отметим, опрос прошел в рамках общероссийского проекта по комплексному анализу ситуации в регионах в сентябре-октябре 2022 года. Сбор данных осуществлялся среди пользователей 2-х наиболее популярных социальных сетей, в исследовании приняло участие 600 человек.







