Не предавшие присягу

15 февраля 1989 года для советских воинов закончилась 10-летняя война в Афганистане. Про этот день помнят и непосредственные участники тех событий, и те, кто потерял своих близких, выполнявших, как тогда говорили, интернациональный долг.

Мой брат Николай Малышкин родился в Луговой, осенью 1986 года в возрасте 18 лет был призван на службу в армию. Полгода находился в учебке в Ашхабаде, а потом был отправлен в Афганистан. За братом закрепили КамАЗ и он перевозил в составе автоколонны народнохозяйственные грузы и боеприпасы. В стране автотранспорт играл важную роль, поэтому моджахеды делали всё, чтобы сорвать движение на афганских дорогах. Николай тоже попадал в засады. Однажды тяжело нагруженная колонна, в которой ехал брат, попала под мощный обстрел. Спасли вовремя появившиеся советские вертолеты, и без потерь боеприпасы были доставлены артиллеристам. За проявленное мужество брата наградили медалью «За боевые заслуги». Были у него и другие медали: «От благодарного афганского народа» и «70 лет Вооруженных Сил СССР».



О своей службе в Афганистане Николай всегда мало рассказывал, как-то скупо. Было много раненых и контуженых, заболевших брюшным тифом и другими инфекционными заболеваниями. Николай вернулся домой уже больным, у него обнаружили гепатит. Он долго лежал в больницах, ему присвоили группу инвалидности, но через 3 года сняли, хотя здоровье его не улучшалось, он продолжал болеть. 10 февраля 2013 года брата не стало. Его смерть – большая утрата для всей нашей семьи. Ежегодно 15 февраля мы вспоминаем и Николая, и всех тех, кто выполнил свой воинский долг, не предав присягу.



А. Малышкин.