Игорь Комаров провел заседание Совета Фонда по содействию развития институтов гражданского общества

9 февраля 2023 года полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в режиме видео-конференцсвязи провел заседание Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества (Фонда). Участие в мероприятии приняли общественные деятели и представители руководства крупнейших предприятий субъектов РФ, расположенных на территории ПФО.

Полномочный представитель обозначил ключевые задачи по развитию гражданского общества на текущий год. По мнению полпреда важно не допустить повторения ошибок, допущенных при работе с молодежью: «Сегодня в числе приоритетов должно быть последовательное выстраивание всеобъемлющей системы реализации государственной молодежной политики на федеральном и региональном уровнях, ее обеспеченность в кадровом и материально-техническом отношении».

Игорь Комаров отметил, что аппарат полпреда Президента РФ в ПФО активно формирует в регионах округа систему самостоятельных органов по делам молодежи. В 2022 году такие органы были созданы в 6 регионах, сейчас в качестве самостоятельных госорганов они функционируют уже в 9 регионах округа.

В ходе заседания участники подвели итоги реализации окружных общественных проектов и наметили перспективы их развития. В настоящее время на территории округа реализуется 14 общественных проектов, 5 из которых — патриотического профиля. «Окружные юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» стали центральным мероприятием, объединяющим всю систему допризывной подготовки в регионах ПФО. В результате мы получили серьезный инструмент, позволяющий корректировать подходы к этой работе и решать задачи, поставленные Главой государства Владимиром Владимировичем Путиным. Мы достигли целей и задали определенную планку для других федеральных округов – в интересах нашего общего дела», — подчеркнул полпред.

Планируется, что в этом году число проектов увеличится. Впервые в декабре 2023 г. состоится окружной турнир по адаптивному, в т.ч. следж-хоккею «Хоккей для всех» (Пермский край). Также в этом году два окружных финала общественных проектов будут проводиться в юбилейном формате: в 10-й раз состоятся спортивно-туристский лагерь «Туриада» и окружная военно-спортивная игра «Зарница Поволжья».

В прошлом году со стороны регионов округа софинансирование окружных общественных проектов выросло в 2 раза по сравнению с показателем допандемийного 2019 года. «Сейчас все общественные проекты закреплены за конкретными регионами округа, и это влечет за собой софинансирование и привлечение необходимых ресурсов. Для сохранения позитивного влияния на молодежь главам регионов необходимо обратить особое внимание на сохранение объема финансирования молодежной политики и общественных проектов из региональных бюджетов», — сказал Игорь Комаров.