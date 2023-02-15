14 февраля состоялась торжественная церемония открытия муниципального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года Чувашии – 2023» в городе Шумерля.

По традиции открытие конкурса проходит в том учреждении, представитель которого стал победителем в прошлом году. Поэтому торжественное открытие конкурса состоялось в МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка». Участников конкурса приветствовали дошколята детского сада, в их честь звучали добрые слова, трогательные песни.

Задача конкурса — сделать так, чтобы лучшие педагогические разработки стали нормой жизни, а инновации превратились в обычную практику. Все конкурсные испытания позволяют раскрыть потенциал конкурсантов и увидеть каждого из них комплексно.

С приветственным словом перед конкурсантами выступила заместитель начальника отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Александра Лобочкова:«Этот замечательный профессиональный смотр неизменно объединяет на своей площадке талантливых педагогов, работающих в сфере дошкольного образования. Он дает участникам возможность обменяться друг с другом опытом, рассказать о своей в высшей степени ответственной работе».

Лауреат Республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года Чувашии — 2022» воспитатель МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка» Елена Ширшонкова отметила, что «Современный воспитатель никогда не стоит на месте, всегда находится в поиске новых решений, развивается как профессионал и как личность. Я желаю участникам получить позитивные эмоции , накопить только приятные воспоминания независимо от результата конкурса».

После церемонии открытия состоялось первое очное конкурсное мероприятие «Моя педагогическая находка», в ходе которого конкурсанты демонстрировали профессиональное мастерство, инновационные подходы, авторские находки в области дошкольного образования. Все участники достойно выступили перед экспертной комиссией. Впереди их ждет следующее конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с детьми».

Источник: gshum.cap.ru.