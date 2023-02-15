В Чувашии пройдет конкурс «АвтоЛеди-2023»

Мероприятие приурочено к Международному женскому дню, направлено на совершенствование водительского мастерства женщин-водителей, пропаганду соблюдения Правил дорожного движения и проводится в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В первом туре участницам предстоит состязаться в знании ПДД. Во втором туре жюри оценит их водительские навыки, а именно — умение плавно водить автомобиль на время. Третий тур — творческий конкурс.

Победителей и призеров ждут дипломы и ценные призы.

Узнать подробности и подать заявку на участие можно на сайте Минтранса Чувашии.

чувашинформ.рф.