Возобновление информдней получило отклик у населения

Почти трехлетний перерыв в проведении информдней побудил людей по-новому посмотреть на эти мероприятия. Сельчане, например, поняли, что получать ответы на интересующие их вопросы гораздо проще именно в ходе таких встреч, не выезжая из дома. Интерес к мероприятию был заметен сегодня и в Юманайском территориальном отделе: и в самих Юманаях, и в Кадеркино народу собралось немало.

Одной из главных проблем на селе, судя по активной поддержке женщины, озвучившей вопрос, является нехватка кадров. В первую очередь, медицинских. Врач бывает не часто, и медсестры катастрофически не хватает. И расписание приезда врача неплохо бы размещать не только в Интернете, но хотя бы на двери — по старинке. И закрепленного ветеринара нет, приходится обращаться к специалистам-пенсионерам. В Кадеркино к этому списку добавили отсутствие культработника. Клуб, благо пару лет назад отремонтировали, вот только работать в нем некому.

К сожалению, было отмечено, что полноценное обеспечение сельских жителей медработниками сейчас практически невозможно. Врачей не хватает и в самом ММЦ, и в других учреждениях, хотя практика обучения студентов по направлению имеется. Но ведь нужно подождать, чтобы они окончили учебу и вернулись на малую родину. А вот вопрос введения хотя бы половины ставки для культработника решили рассмотреть подробнее, и он был взят на карандаш.

Основной удар по вопросам в этот день держали депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников, начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Шумерлинского МО Татьяна Маркина. К месту были и разъяснения начальника Юманайского территориального отдела Олега Яковлева, и депутата Собрания депутатов Шумерлинского МО по Юманайскому избирательному округу Станислава Самсонова. А выступление старшего инспектора ОНД и ПР по г. Шумерле и Шумерлинскому району Михаила Першина стало для сельчан весьма полезным в плане обеспечения пожарной безопасности. Им наглядно было продемонстрировано применение незнакомого многим прибора — дымового пожарного извещателя, который может быть очень нужным в частных домах.

От жителей также прозвучали вопросы, касающиеся тарифов ЖКХ, необходимости пересмотра дорожных знаков, строительства дорог. По многим из них просто требовались разъяснения, и члены информгруппы их предоставили.

Встречи с населением сегодня также прошли в Егоркинском и Туванском сельских поселениях. Ответы на вопросы, поднятые в ходе информдня, обязательно будут доведены до населения, в том числе и через газету.

Т. Александрова.







