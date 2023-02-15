Бизнес получит доступ к данным системы маркировки

17 февраля 2023 года вступит в силу закон, расширяющий доступ производителей и импортеров маркированных товаров к информации в системе «Честный знак».

«Честный знак» — это национальная система маркировки и прослеживания продукции. Специальный цифровой код гарантирует подлинность и качество товара. Основная задача системы — повышение уровня безопасности россиян, борьба с контрафактом и некачественными аналогами.

«Закон даёт возможность оператору системы маркировки открывать бизнесу обезличенные данные цифровой маркировки во всех отраслях. В итоге предпринимателям бесплатно откроют уникальные данные системы, которые копились в ней несколько лет», – отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Помимо указанной информации, российскому бизнесу дадут доступ к обезличенной аналитической информации о товарных рынках. Это поможет в прогнозировании и развитии бизнеса.

Источник: cap.ru.