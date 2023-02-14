Приглашаем присоединиться к Всероссийской акции «Широкая Масленица»

С 20 по 26 февраля в рамках проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская акция «Широкая Масленица», направленная на популяризацию традиционной культуры народов России.

Издревле Россия славилась своими традициями, праздниками и обрядами. Масленица — один из самых любимых весёлых и раздольных праздников проводов русской зимы. Акция «Широкая Масленица» познакомит школьников с историей праздника в духе традиционных русских гуляний.

На протяжении масленичной недели ведущие фольклорные коллективы из разных уголков России расскажут о традициях, приуроченных к каждому из семи дней празднования Масленицы, и исполнят обрядовые песни. Фольклорные коллективы подготовили видеоролики, которые будут размещены на портале Культурадляшкольников.РФ и в социальной сети ВКонтакте. Ребята смогут принять участие в увлекательных онлайн-играх и викторинах, а также в мастер-классах по изготовлению масленичной куклы-чучела.

Самым активным и творческим школьникам предлагается подготовить работы по трем номинациям: масленичная песня, масленичная кукла-чучело, устное творчество; записать видео и опубликовать с хештегом #масленицакдш в социальной сети ВКонтакте.

По итогам акции члены жюри выберут 10 лучших работ из каждой номинации, которые будут опубликованы на портале Культурадляшкольников.РФ. Лидеры акции получат сертификат участника и подарочные наборы от проекта.

Официальная страница акции в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/culture4schoolkids

Источник: gshum.cap.ru.