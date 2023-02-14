Качество школьного питания находится в зоне особого внимания

В школах Шумерли на постоянной основе проводится общественный и внутренний мониторинг с участием представителей депутатского корпуса, специалистов отдела образования и родителей. Вопросы здорового питания детей в школе волнуют родителей не меньше, чем успеваемость.

13 февраля в столовой школы № 6 родители провели контроль организации и качества горячего питания — наблюдали за организацией завтрака для обучающихся начального звена и организацией обеда для школьников льготной категории.

В ходе мероприятия обратили внимание на: соответствие ежедневного меню (меню-раскладки), соблюдение требований СанПиН по составу и выходу блюд, соответствие веса порций меню, вкусовые качества предлагаемых блюд; отсутствие в меню запрещенных к реализации в школьных учреждениях продуктов; соблюдение культуры обслуживания обучающихся; санитарное состояние обеденного зала.

Представители штаба родительского контроля и члены Партии остались довольны организацией горячего питания, нарушений не выявлено.

А родительский контроль в лице Марины Николаевой, совместно с депутатом городского Собрания депутатов Вероникой Федуловой оценили качество питания обучающихся, меню и продукты в столовой школы № 3.

Как и положено, перед входом в столовую расположены умывальники, на стендах размещено ежедневное меню, выставлено контрольное блюдо дня.

«Еда в столовой соответствует всем требованиям. Она полезная, вкусная и разнообразная. Дети едят с удовольствием, о чем свидетельствуют пустые тарелки. В рационе есть свежие овощи и фрукты, что не может не радовать», – отметила представитель родительского комитета школы.

Напомним, «Единая Россия» в рамках партпроекта «Новая школа» проводит мониторинг качества школьного питания с 1 по 10 февраля. В мониторинге принимают участие депутаты разных уровней, представители общественного совета партпроекта «Новая школа», координаторы «Женского движения Единой России», партпроектов «Предпринимательство», «Выбирай своё», а также представители Роспотребнадзора, региональных и местных органов власти, а также родительского сообщества.

В ходе мониторинга проверяется качество еды, полнота порций, наличие меню и по итогам проверок будут подготовлены предложения, как системно вывести качество питания на новый уровень. Результаты проверок партия передаст в Минпросвещения, чтобы продолжить работу над улучшением школьного меню и его соответствием особенностям детей.

Источник: gshum.cap.ru.







