Удачное выступление шумерлинских спортсменов в Чемпионате Приволжского Федерального Округа по дартс

10 -12 февраля в городе Ижевск состоялся Чемпионат Приволжского Федерального Округа по дартс. В соревнованиях приняли участие шумерлинские спортсмены отделения адаптивной физической культуры Центра детского творчества Сергей Легошин, Алена Фунтикова и Евгений Павлов.

В парном разряде « 501» Сергей Легошин и Александр Свиязов (г.Новочебоксарск) занял 3 место. Фунтикова Алена заняла 2 место в Кубке ФедерацииДартс Удмуртии.

Выступление шумерлинских спортсменов в составе сборной Чувашии принесли неоценимый опыт участия в командных соревнованиях.

Источник: gshum.cap.ru.