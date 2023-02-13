«Разговор о важном»: в преддверии Дня молодого избирателя в республике состоялись встречи со школьниками

День молодого избирателя проходит в Чувашии ежегодно — каждое третье воскресенье февраля. В этом году важное для молодежи событие состоится 19 февраля.

Традиционно в преддверии праздника избирательными комиссиями республики проводятся различные конкурсы, викторины, игры, встречи, направленные на повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей – студентов и школьников. Особое внимание уделяется тем ребятам, которые в силу возраста не имеют активного избирательного права, т.е. права избирать – учащимся школ, гимназий, лицеев.

13 февраля при поддержке Минобразования Чувашии в рамках проекта «Разговор о важном» в образовательных учреждениях республики состоялись встречи с организаторами выборов всех уровней: представителями Центризбиркома Чувашии, членами территориальных и участковых избирательных комиссий и системными администраторами, обеспечивающими функционирование ГАС «Выборы».

«Кто такой избиратель? И что нужно знать о выборах» — главные вопросы, которые интересовали школьников. Вместе с опытными специалистами избирательной системы ребята разобрали сложные, на первый взгляд, термины и положения законодательства. Юноши и девушки узнали, кто входит в круг участников избирательного процесса и ознакомились с основными правами избирателя. Большой интерес школьники проявили к вопросам, связанным с использованием современных технологий на выборах: работе комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и программно-технического комплекса «Подписные листы (СПТК-ПЛ), применением механизма «Мобильный избиратель» и развитию дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«Чувство ответственности, гражданского долга и уважения к государству у подрастающего поколения необходимо воспитывать с раннего возраста. В связи с этим избирательные комиссии республики активно взаимодействуют с молодежью: формируют Молодежные избирательные комиссии, участвуют в деятельности Клубов молодых избирателей, проводят образовательные акции и конкурсы, позволяющие ребятам получить полезные и, что самое главное, достоверные знания о выборах. Участие в голосовании – долг гражданина. И это важно понимать каждому. Именно поэтому мы совместно с Минобразования Чувашии посчитали грядущий День молодого избирателя хорошим поводом для проведения встреч с нашими дорогими школьниками», — прокомментировал председатель Центризбиркома Чувашии Геннадий Федоров.







