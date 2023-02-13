«Подарок новорожденному». В Чувашии вводится новая мера поддержки семей с детьми

Она коснётся всех детей, рождённых с 1 января 2023 года.

В продолжение Послания Главы республики Госсовету Чувашии Олег Николаев подписал Указ «О дополнительной мере поддержки семей с детьми». «В Год счастливого детства считаю необходимым запустить давно обсуждаемую меру поддержки – подарок новорожденному с элементами национальной символики», — отметил он.

С 1 июня родители новорожденных детей при выписке из родильного дома будут получать подарочный комплект с национальным колоритом, а также детские принадлежности для ухода за младенцем с первого дня жизни.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики