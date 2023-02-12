Познавательный экскурс в историю российского образования

В рамках проходящей в Шумерлинской школе-интернате Недели педагога и наставника прошли познавательные уроки о просвещении в России от древности до наших дней.



В начальных классах с помощью электронной презентации ребята совершили увлекательное путешествие в далекое прошлое, чтобы узнать, как учились школьники, кто их обучал и каким наукам. Дети узнали о том, как увековечена память о первоучителях Кирилле и Мефодии, отгадывали загадки о книгах и чтении, попробовали складывать слова по старинной азбуке. Большое удивление у них вызвала информация о том, что в старину нерадивых учеников наказывали розгами и ставили на горох.



Ученикам среднего звена педагоги рассказали о степени доступности образования несколько веков назад, об изменении системы образования в петровскую эпоху, об основных этапах становления и вехах в развитии действующей школьной системы. Также школьники пробовали прочитать текст на старославянском языке, заглянув в «Псалтырь». А побывав на познавательной экскурсии в городском краеведческом музее, ребята смогли воочию увидеть письменные принадлежности, школьную парту советских времен, узнали, какими были жизнь и быт тогдашних школьников.



Л. Веселкина, О. Кудрявцева, Н. Михайлова, Л. Кошкарова, педагоги Шумерлинской школы-интерната.