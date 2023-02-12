- Когда начнут предоставлять субсидию самозанятым в ЛПХ?
Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского муниципального округа информирует:
- Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», планируется после первого уточнения республиканского бюджета Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
Подача заявок на получение государственной поддержки гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 2023 году будет осуществляться в информационной системе «Региональный реестр услуг организационной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства».