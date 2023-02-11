2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника, и тем приятней рассказывать про людей, проявивших себя на этой стезе. Героиней нашей сегодняшней публикации является учитель физической культуры школы № 2 Татьяна Яковлева, ставшая стипендиаткой Главы Чувашии за особую творческую устремленность. Как отмечает Татьяна, вершина под названием «стипендия» покорилась ей не сразу — документы представлялись уже пару раз, но для положительного решения чего-то не хватало. Однако физкультурники — народ особенный. Просто так они не сдаются, а упорно стремятся к своей цели, как и Татьяна, заслуги которой были оценены именно в Год педагога и наставника.

Т. Яковлева — выпускница школы № 2. В 4-м классе ее пригласили заниматься баскетболом, а уже через год они с одноклассницами сплотились в единую команду. Девочки были очень дружными. Они начали увлекаться не только баскетболом, но и волейболом, лыжами, стали активными участницами всех спортивных мероприятий. В 7-м классе начали занимать первые места по многим видам спорта. Конечно, в этом была большая заслуга учителя физкультуры А.В. Полякова, который работает в школе и по сей день.



Оканчивая школу, Татьяна нисколько не сомневалась, что хочет стать учителем физкультуры. Тем более перед глазами был пример одного из старших братьев, Евгения, поступившего в ЧГПУ им. Яковлева на преподавателя физической культуры. И сфера образования девушке была близка — папа работал трудовиком (ныне на заслуженном отдыхе), а мама и сейчас работает секретарем отдела кадров в Шумерлинском политехническом техникуме.



Так Татьяна поступила в ЧГПУ им. Яковлева на факультет физической культуры. С каждым днем убеждалась в правильности своего выбора, вплотную занялась баскетболом — получила 1 разряд. Учебу оканчивала в новом для себя статусе молодой мамы — на свет появился ее первенец Сергей.

В школе № 2 Татьяна работает с 2015 года. «Отличный коллектив, всех очень уважаю и то же самое чувствую по отношению к себе», — говорит она, отмечая, что это немаловажно. И работать с детьми ей очень нравится. У них общие увлечения и стремления. Каждый учебный год Татьяна и ее ученики традиционно начинают с эстафеты на призы газеты «Вперёд» и показывают в ней хорошие результаты. В прошлом году, например, заняли 2-е место. Дальше по календарю идут соревнования по мини-футболу (в декабре 2022 года мальчики 2007—2008 гг. рождения заняли 1-е место в городских соревнованиях), традиционный баскетбольный турнир «КЭС-БАСКЕТ» с неизменными призовыми местами, сейчас подходит к завершению Школьная волейбольная лига. Кстати, результат команды девочек уже известен — команда школы № 2 заняла 2-е место). В субботу ребята примут участие в «Лыжне России», где обычно также показывают отличные результаты.

Ученики Татьяны являются активными участниками городского этапа Президентских игр. В прошлом году, например, 4 участников стали призерами, а 1 — победителем.



Учитель ведёт большую спортивно-массовую работу, широкую пропаганду физической культуры и здорового образа жизни среди учащихся и их родителей. В рамках ежегодного месячника физкультуры и спорта она проводит спортивные праздники с участием родителей «Папа, мама, я — спортивная семья», «Веселые старты», «Смелые, ловкие, сильные». При непосредственном участии Татьяны в школе проводится лыжный десант учащихся и учителей.



Кроме второй школы, Татьяна по совместительству работает и в «Олимпе» — ведет секцию баскетбола и фитнес-аэробику. С баскетболистами спортшколы они добивались успехов и в республиканских соревнованиях — в 2021-22 учебном году заняли 3-е место с командой девочек 5-6-х классов.



Конечно же, заслуги Т. Яковлевой были отмечены руководством школы и спортивного учреждения. В числе ее наград — Почетная грамота отдела образования, молодежной и социальной политики администрации г. Шумерли, грамоты отдела за 1-е места в соревнованиях по настольному теннису, по плаванию, за 2-е место в «Лыжне России», благодарности отдела и ДЮСШ «Олимп» за организацию судейства различных соревнований, участие в оздоровлении населения, за активное внедрение комплекса ГТО и др. Кстати, в 2021 году Татьяна сама была награждена золотым знаком отличия ГТО 7-й ступени.



Т. Яковлева является участником Ярмарки педагогических идей им. В.М. Шурыгиной в номинации «Урок» (2021 г.), победителем X городского фестиваля педагогического мастерства, посвященного памяти Н.В. Юклановой, «Учитель навсегда!» в номинации «Педагогический талант».



У Татьяны достаточно плотный график работы — заняты и вечера, и выходные. Но тем не менее она старается уделить достаточно внимания своим сыновьям и мужу, побаловать их чем-нибудь вкусненьким, что у нее хорошо получается. На сегодняшний день в их семье воспитывается двое сыновей. Старший, Сергей, обучается в 5 классе школы № 2. Как и мама, любит спорт — занимается плаванием и баскетболом. Любит покидать мяч и младший сын — 4-летний Андрей, который периодически посещает с мамой секцию. В выходные семья с удовольствием катается на коньках или на лыжах, ходит на горку.



«Забегаю домой, быстрее приготовлю, приберусь, потом — туда-сюда, так и бегаю, — улыбаясь, делится Татьяна и отмечает, что пока потребности восстанавливать силы нет. — Я привыкла жить в движении, не люблю сидеть дома. Даже в выходные встаю рано и приглашаю всех куда-нибудь сходить».



Летом вопрос, куда сходить, возникает редко — свободное время проходит на 2-х земельных участках. На один из них Татьяна выбирается вместе со своими родителями. Всё необходимое семья старается возделывать сама, ведь овощи, выращенные своими руками, — это кладезь витаминов, необходимых для активной спортивной жизни.

Татьяна Александрова.