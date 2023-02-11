Региональные социальные выплаты проиндексируют

На заседании Кабинета Министров Чувашской Республики приняты постановления об индексации 9 региональных социальных выплат: ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла военных лет, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Чувашской Республики, вознаграждений приемным родителям, ежемесячной денежной компенсации расходов на содержание ребенка, установленных Законами Чувашской Республики «О социальной поддержке детей в Чувашской Республике» и «О внесении изменения в постановление Совета Министров Чувашской Республики от 9 октября 1993 г. № 340».



Индексация коснется 142 тыс. жителей республики, в том числе 123 тыс. ветеранов труда, 480 тружеников тыла, 552 реабилитированных лиц, 1044 приемных семей, 954 патронатных воспитателей и 953 приемных родителей (опекунов и попечителей).



Документы утверждены во исполнение Послания Главы республики Олега Николаева Госсовету Чувашии, согласно которому в целях дополнительной поддержки граждан с 1 февраля должны быть проиндексированы все социальные выплаты на показатель реальной инфляции за 2022 год в размере 12,2 %. Для этого из республиканского бюджета будет выделено около 90 млн рублей.



Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.