Как вернуть в оборот пустующие дачные участки?

Этот вопрос волнует многих представителей садоводческих товариществ Чувашии.

Многие садоводы на общем собрании решают вопрос о выделении заброшенного участка под места общего пользования или другому члену садоводческого товарищества для расширения своих владений. Это незаконно. Правом выделять земельные участки наделены лишь органы местного самоуправления. Даже если дачный участок давно заброшен, не используется по назначению и вы ни разу не видели хозяина приусадебного хозяйства, это никому не дает право распоряжаться чужим имуществом.



Можно попробовать вернуть в оборот бесхозяйный дачный участок, если известно, что собственник умер, а в наследство никто не вступил. В случае отсутствия наследника имущество признается выморочным. Решением вопроса занимается орган местного самоуправления.

Можем рекомендовать председателям СНТ составить список заброшенных участков, подпадающих под эту категорию, и направить его на рассмотрение и принятие мер в орган местного самоуправления. Местная администрация через сайт Федеральной нотариальной палаты проверит, открывалось или нет наследственное дело. Если нотариус подтвердит, что участок действительно не имеет наследника, то выдаст свидетельство о наследстве муниципалитету. После обращения в Росреестр право на участок будет зарегистрировано за органом местного самоуправления.



Второй вариант — администрация выходит в суд с иском о признании земельного участка выморочным. После рассмотрения дела и принятия положительного решения заброшенный участок переходит в собственность муниципалитета. В дальнейшем предоставлением участка занимается орган местного самоуправления. Соответственно, у участка появится новый владелец и земля вернется в гражданский оборот.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.