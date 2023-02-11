Зарегистрировать ребенка по месту жительства стало возможным не выходя из дома

На портале «Госуслуги» стал доступен сервис, позволяющий получить государственную услугу по регистрации несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, полностью в электронном виде.



Теперь посещение подразделений МВД России либо многофункциональных центров (управляющих компаний) больше не требуется. Для подачи заявления одному из родителей, по адресу которого регистрируется ребенок, достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

Свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка поступает родителю в личный кабинет в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Такое свидетельство является равнозначным бумажному, заверенному должностным лицом МВД России и печатью органа регистрационного учета. При желании его можно распечатать и предъявлять в необходимых жизненных ситуациях.



Учитывая, что более 90 % информации в интерактивных формах заполняется автоматически, сведены к минимуму возможные ошибки при подаче такого заявления, а срок рассмотрения не будет превышать 6 рабочих дней.



Также напоминаем, что через портал «Госуслуги» можно получить государственную услугу по регистрации (снятии) граждан Российской Федерации по месту пребывания полностью в электронном виде.

УВМ МВД по Чувашии.