В Шумерле состоялась «Лыжня России-2023»

Сегодня на лыжной трассе п. Палан состоялось всеми любимое спортивное мероприятие — «Лыжни России-2023». Со словами приветствия к участникам обратились и.о. главы администрации г. Шумерли Эдуард Васильев, глава города Сергей Яргунин, депутаты Госсовета Чувашии Виктор Горбунов и Леонид Пронин, зам. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Илья Ионочкин и другие. Они пожелали всем успешных стартов и хорошего настроения!

Первыми на старт вышли участники VIP-забега и массового заезда. В их числе были руководство города, учреждений и организаций, депутаты Госсовета республики и городского Собрания, представительницы женсовета г. Шумерли, ветераны спорта и все желающие. Было приятно видеть среди них и спортивные семьи.

Самой яркой частью «Лыжни России» традиционно являются эстафеты среди школьников и студентов, ведь молодежь полна сил и желания победить. Вот и сегодня первыми на старт вышли учащиеся 8-9 классов. А многочисленные представители школ активно за них болели и вдохновляли на победу.

Вы бы видели, как мчались к победе 10-11 классы и студенты техникума! Были и обидные падения, но ребята не сдавались. Ведь для них главным было не подвести свои команды!

Завершила забеги эстафета среди трудовых коллективов. Команд сегодня было 7: Шумерлинский ММЦ, ПСЧ-23, Горгаз, ШЗСА, администрация Шумерлинского МО, гимназия № 8 и ДЮСШ «Олимп».

И вот наконец – церемония награждения! Среди 8-9 классов первое место заняла школа № 2, второе — гимназия № 8, третье – школа № 6.

Среди 10-11 классов и студентов техникума на первом месте — снова школа № 2, на втором — Шумерлинский политехнический техникум, на третьем — школа № 1.

Среди трудовых коллективов быстрее всех оказалась команда ПСЧ-23, на втором месте — представители горгаза, на третьем — администрации Шумерлинского МО.

Поздравляем их с победой, а всех остальных — с причастностью к этому замечательному зимнему празднику!

Т. Александрова.







