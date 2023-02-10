Управляющие организации Чувашии сделают перерасчет платы за общедомовые нужды

Это произойдет до конца текущего квартала, сообщил Руководитель Госжилинспекции республики Виктор Кочетков во время прямого эфира в соцсетях. Ожидаемые изменения связаны с введенными 1 сентября в России правилами расчета платы за общедомовые нужды. Перерасчет в первую очередь коснется тех, кто платит по нормативам. Суммы в платежках таких пользователей теперь будут периодически корректироваться, чтобы приблизить расходы к фактическому потреблению.

Впрочем, основной темой эфира стал рост платы за коммунальные услуги, произошедший 1 декабря. Подробно о нем рассказала руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова. «Если брать весь пакет услуг в квитанции, рост составил не больше 9%, – отметила она. – При этом наши тарифы – одни из самых низких в Приволжском федеральном округе. Подчеркну, что следующее повышение произойдет только через полтора года, 1 июля 2024 года».

Также пользователи соцсетей спрашивали о возможности введения единого платежного документа (вопрос рассматривается на федеральном уровне) и интересовались, почему у жителей Чувашии отличается плата за отопление (как объяснили эксперты, это зависит от изношенности сетей, их протяженности и других факторов). Рассказали в прямом эфире и о том, как можно снизить плату за электричество – для этого нужно приобрести соответствующий прибор, учитывающий потребление вечером и днем, а также обратиться в Чувашскую энергосбытовую компанию и выбрать тариф, дифференцированный по зонам суток. Электричество днем при таком раскладе будет дороже, а ночью – дешевле.

Как отмечают в Центре управления регионом Чувашской Республики, тема платы за коммунальные услуги, затронутая во время онлайн-встречи, достаточно актуальная среди интернет-пользователей. С начала года специалистами организации зафиксировано и обработано более 30 сообщений жителей в соцсетях, посвященных платежам за ЖКХ.

Посмотреть актуальный эфир полностью можно по ссылке: https://vk.com/video-142632677_456241183

чувашинформ.рф.