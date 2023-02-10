Станьте архивными волонтёрами

С каждым годом добровольческая (волонтёрская) деятельность становится все более популярной

и привлекательной для тысяч наших сограждан, где каждый имеет возможность для самореализации. Не остаются в стороне и архивы.

Архивное волонтёрство помогает в решении задач по комплектованию архивов ценными документами, популяризации архивного фонда Российской Федерации, предоставляет возможность гражданам проявить себя и реализовать свой потенциал. В задачи проекта архивного волонтёрства входят обучение навыкам архивной отрасли, профориентация и патриотическое воспитание молодого поколения.



В архиве Шумерлинского муниципального округа утверждено положение о добровольческой (волонтёрской) деятельности в сфере архивного дела. Мы приглашаем всех неравнодушных граждан подключиться к этому движению. Наше учреждение зарегистрировано на платформе Добро.ru, на которой волонтеры могут найти возможности для помощи, а организаторы – желающих помочь.



ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ АРХИВНЫЕ ВОЛОНТЁРЫ?

Мы привлекаем добровольцев и организации к проведению выставок, тематических экскурсий, к взаимодействию с гостями «архивных» мероприятий, участию в просветительских мероприятиях с молодежью и населением. Обещаем много интересного и познавательного на обучающих занятиях по основам делопроизводства, работе с документами по выявлению и сбору архивной информации в период Великой Отечественной войны и многое другое. Не упустите уникальную возможность погрузиться в историю нашей родины!



Чтобы стать волонтером нашего архива, нужно:

зарегистрироваться на платформе ДОБРО.ru

следить за мероприятиями ДОБРО.ru

вступить в нашу группу «ВК» vk.com/club192099486

Приглашаем всех желающих стать архивными волонтёрами!

С. Кузьмина, зав. архивом Шумерлинского МО.