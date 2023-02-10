На фестиваль «МедиаВзлёт» шумерлинцы готовят ролик о волонтёрах

Своей задумкой с газетой поделились руководитель и члены медиастудии «Вижн» («Взгляд») школы № 3.

Началу медиастудии положила школьная газета «Простые истины», а с этого учебного года в школе стали активно осваивать виртуальные площадки. Все работы студийцев (урок технологии с младшеклассниками ко Дню Матери, видеопроект «Один день из жизни мамы», цикл роликов об учителях школы ко Дню учителя, проект ко Дню студента и др.) размещаются на страничке сообщества «Вижн» в сети «ВКонтакте».

На конкурс в рамках первого межрегионального фестиваля детских и юношеских медиапроектов студия решила выйти с темой патриотического воспитания и развития школьников в номинации «Лучший видеопроект».

Мы выбрали эту тему, потому что в нашей школе есть поисковый отряд «Поиск», — аргументирует семиклассница Полина Артамонникова. — Ребята из отряда участвуют в различных патриотических мероприятиях и занимают призовые места.

Также в нашей школе активно развивается волонтерское движение, — дополняет ее семиклассница Юля Тарханова. – Для конкурса мы решили снять видеоролик, где покажем один день из жизни активистов.

По словам учителя русского языка и литературы, руководителя студии Ольги Сергеевой, в работе студии участвуют дети, которым интересны блогерство, журналистика. Постоянно занимаются 10 человек, но бывает и больше, если какая-то тема захватывает учеников.

Несомненно, от увлечения ребят основами масс-медиа выигрывают все: школьники учатся правильно общаться с аудиторией, а аудитория узнаёт больше о жизни школы и её коллектива.

По словам учителя русского языка и литературы, руководителя студии Ольги Сергеевой, в работе студии участвуют дети, которым интересны блогерство, журналистика. Постоянно занимаются 10 человек, но бывает и больше, если тема захватывает учеников. Несомненно, от увлечения ребят основами масс-медиа выигрывают все: школьники учатся правильно общаться с аудиторией, а аудитория узнаёт больше о жизни школы и её коллектива. Занятия в нашей студии помогают ребятам правильно писать, грамотно говорить, быть раскрепощенными на камеру, не бояться публичных выступлений, использовать разную аппаратуру и программы для редактирования, — выразила своё мнение о значении медиастудии для школьников Полина. Девушка как раз совершенствует свои навыки диктора и ведущего. А вот её подруга Юля предпочитает быть по другую сторону объектива — в качестве оператора съемки.

Наталья Владимирова.