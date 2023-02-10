Место встречи – сельский клуб

Поводом для поездки в Юманаи стал завершенный в конце ушедшего года масштабный ремонт сельского Дома культуры.

Мы не могли не уделить своего журналистского внимания этому важному событию. И вот наша редакционная машина мчится в одно из самых удаленных поселений района. Преображение очага культуры заметно уже на подъезде: новенькие беленькие окна двухэтажного здания сразу привлекают внимание. Входим внутрь.



Просторное фойе радует глаз обновленными стенами небесно-голубого цвета. Здорово, что сохранена огромная мозаика, выложенная вручную на центральной стене еще при строительстве Дома культуры! Сочетание советской эпохи с днем сегодняшним смотрится на удивление органично и современно.

На первом этаже учреждения культуры расположены зрительный зал, костюмерная и артистические, на втором – кабинеты кружковой работы, хореографический зал, библиотека.

«Текущий ремонт стартовал с ремонта кровли, — начала экскурсию по обновленному зданию приветливо встретившая нас заведующая Домом культуры Зоя Николаева. — Подрядчиками отремонтированы все кабинеты, коридоры, зрительный зал, обустроены санузлы, заменены электропроводка и система отопления, отремонтированы наружные и внутренние стены, потолки и частично полы, во всех помещениях установлены новые окна и двери».



В здании 1986 года постройки ремонтные работы такого масштаба не проводились ни разу! Средства на укрепление материально-технической базы Юманайского СДК в размере 4 млн 179 тыс. руб. (средства федерального бюджета составили 4 млн 097 тыс. руб., республиканского бюджета – 41 тыс. руб., местного бюджета – 41 тыс. руб.) выделены в соответствии с соглашением между Минкультуры Чувашии и администрацией Шумерлинского муниципального округа о предоставлении субсидии из республиканского бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Развитие культуры в Чувашской Республике» государственной программы «Развитие культуры и туризма». Дополнительно из местного бюджета на ремонт системы отопления было направлено 45 тыс. руб. и 1 млн 100 тыс. руб. – на приобретение мебели.



Юманайский СДК — структурное подразделение Информационно-ресурсного центра культуры Шумерлинского муниципального округа. Здесь практически ежедневно кипит жизнь: в стенах учреждения работают 12 клубных формирований — творческие коллективы, кружки по интересам, любительские объединения самых разных направлений, которые посещают 112 взрослых и детей.

Коллектив учреждения культуры регулярно проводит праздничные концерты, спектакли, тематические вечера и представления, принимает в своих стенах гастрольные концертные программы и спектакли. Работниками Дома культуры из года в год уделяется самое пристальное внимание повышению качества услуг, сохранению и развитию народного творчества, поддержке молодых дарований, организации досуга населения, активному участию не только в районных, но и в республиканских мероприятиях. Как свидетельство достижений коллектива – несколько оформленных стендов с дипломами победителей и призеров творческих конкурсов и фестивалей республиканского и международного уровней.



В востребованности сельского Дома культуры сомневаться не приходится, поэтому ремонт стал для всех юманайцев событием архиважным.

«Мы очень довольны подрядчиками, рабочие выполняли все наши пожелания, всегда шли навстречу. К качеству работ у нас претензий нет», — подвела итог ремонта Зоя Николаева. Заведующая выразила надежду, что преображение клуба продолжится и в дальнейшем. В планах культработников – заменить кресла в зрительном зале, обновить одежду сцены и пошить сценические костюмы. Главное, чтобы с обновлением здания и интерьеров востребованность учреждения культуры у сельчан возросла в несколько раз.

Ольга Дмитриева.







