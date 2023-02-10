Благоустройство сквера завершат в этом году

В конце декабря прошлого года был заключен контракт на сумму 4,9 млн рублей с чебоксарской фирмой «Инсигнис» на выполнение работ по благоустройству сквера им. В.М. Скаржевского (второй этап). До 20 июня текущего года работы должны быть завершены: смонтировано освещение, включая световую арку вдоль центральной пешеходной дорожки, установлены скамьи и урны.



Таким образом, в этом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» сквер им. В.М. Скаржевского станет полноценным общественным пространством.



А. Андреева.