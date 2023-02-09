Успехи шумерлинцев в чемпионате и первенстве Чебоксар по всестилевому каратэ

5 февраля юные каратисты спортивной школы «Олимп» города Шумерли приняли участие в чемпионате и первенстве г. Чебоксары по всестилевому каратэ.

Успехи шумерлинцев подкрепились следующими завоеванными местами:Фрисби С. в ката (4-5 лет) стала лучшей;

среди спортсменов 6-7 лет Харитонов А. стал чемпионом в кумитэ свыше 23 кг, третье место у Артема в ката;

Саушкин И. в кумитэ свыше 25 кг показал лучший результат; третий результат в кумитэ у Мельниковой А.;

Харитонов И. в кумитэ до 30 кг (8-9 лет) занял второе место и третье место в командном кумитэ;

в командном кумитэ (10-11 лет) серебро и у Цаплина А.;

в возрастной категории 12-13 лет у Батракова И. два третьих места в кумитэ до 45 кг и в командном кумитэ в тандеме с Мельниковым Р. Роман в кумитэ до 35 кг серебряный призер;

среди старших ребят (16-17 лет) Толстова А. в ката показала второй результат, а Толстов А. стал третьим в кумитэ.

Источник: gshum.cap.ru.