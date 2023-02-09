Проект «Парк им. 50-летия Пионерской организации» города Шумерля стал одним из победителей VII Всероссийского конкурса комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Уже в этом году территория парка будет благоустроена. Ставится амбициозная задача — вернуть площади историческое назначение центра городского сообщества. Основной упор в разработанной концепции делается на обустройство входной группы. Проектом предусмотрено: эко-тропа, сухой фонтан на площади, зона отдыха, стилизованная под перрон, перенос памятника В.И. Ленину на прежнее место, декоративная водонапорная башня, арт объект ж/д пути с элементами вагона, этнический парк, который позволит жителям и гостям города познакомиться с народной историей и бытом Чувашии. Реализация данного проекта будет способствовать синхронизации нескольких программ благоустройства общественных пространств: дальнейшее преображение городского парка, реконструкция центральной площади, реализация концепции туристического кода центра Шумерли.

Добавим, что Правительство России направит свыше 7 млрд рублей на реализацию проектов-победителей данного конкурса. 90 млн. рублей из федерального бюджета получит проект города Шумерли.

А таким сегодня выглядит (на фото ниже) зимний вечер в Парке им. 50-летия Пионерской организации. Только хруст снега под ногами нарушает тишину, но это только добавляет особенное приятное чувство спокойствия. Кстати, данное преображение стало возможным благодаря победе парка в VI Всероссийском конкурсе комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и его благоустройству в прошлом году.

Сайт администрации г. Шумерли.