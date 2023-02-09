Гордимся вами, Отечества достойные сыны!

Сегодня в деревне Шумерле матери погибшего солдата вручен орден Мужества.

Награду своего сына Елена Зайцева получила из рук представителя военного комиссариата Чувашской Республики, капитана II ранга Вячеслава Илюткина.

Уроженец деревни Шумерли Сергей Зайцев погиб в октябре прошлого года при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга указом Президента РФ награжден орденом Мужества посмертно.

Родился и вырос Сергей Зайцев в деревне Шумерле, после окончания 9 класса гимназии № 8 поступил в Канашский медицинский колледж. Получив диплом, подписал контракт на военную службу. В зону СВО был направлен в июле 2022 года.

В церемонии передачи ордена Мужества приняли участие и.о. военного комиссара по г. Шумерле, Шумерлинскому и Порецкому районам Николай Абрамов, глава администрации Шумерлинского муниципального округа Лев Рафинов, директор гимназии № 8 Лилия Долгова,

жители деревни, школьники.

Ольга Дмитриева.